Difunden audio de Patricia Armendáriz, diputada de Morena, gritando a mayas lacandones

La tarde de este viernes, en redes sociales, se divulgó un audio en donde presuntamente la diputada morenista Patricia Armendáriz regaña con gritos y palabras altisonantes a Lacandones. "O me presentan programas de desarrollo o se van a ir a la ching...", les dice.

El audio se comenzó a difundir por parte de usuarios de Chiapas, por lo que sugieren que se trata de una reunión con habitantes mayas y el líder lacandón Chankim Colocho, que según la conversación no cumplió con un requerimiento para obtener apoyo de la legisladora.

"Ya no quiero saber nada de ustedes, en la próxima reunión o me traen propuestas de comunidad o no cuenten conmigo, ya ni vengan por favor. Es la tercera reunión, es la tercera reunión tengo con ustedes", se expresó Armendariz entre gritos y golpeteos en una mesa.

Al pasar el primer minuto del audio, la diputada comienza a usar palabras altisonantes: "Es la tercera reunión, es la tercera reunión que tengo con ustedes y me salen con sus pend...".

LILLY TÉLLEZ LE RECLAMA

Ante ello, la senadora panista Lily Téllez compartió y le refutó: "mientras yo confronto a los poderosos corruptos... la diputada Patricia Armendáriz agrede e insulta a los ciudadanos más vulnerables. El doctorado no quita lo malvado", sentenció.

Minutos más tarde, Patricia Armendáriz confirmó la fidelidad del audio, ya que le respondió a Téllez: "Yo voy a mis comunidades más marginadas, les llevo programas y por eso la discusión. ¿Tú?" se defendió.