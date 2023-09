Difieren viudas de Pasta de Conchos con Segob

Aunque la Secretaría de Gobernación aseguró que se va avanzando en el plan para el rescate en la mina Pasta de Conchos, las viudas de los mineros difieren de tales declaraciones y desconfían que se cumplan con las fechas establecidas; argumentando que en realidad existe un retraso de 400 metros.

Además de señalar que, lo que les fueron a plantear, es lo mismo, que el rescate se sigue trabajando, que se sigue contemplando para las lumbreras, que en el mes de diciembre se terminan y lo que vienen siendo las rampas para el primer trimestres del 2024.

Elvira Martínez Espinoza viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz, manifestó que tuvieron que hacer una aclaración, luego de que Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación manifestara que hay avances y lo cual fue rechazado por las asistentes a la reunión del pasado viernes que se convocó a última hora.

"Se habla de un avance y le digo, no hay avances. No podemos decir que sí hay avances, cuando hay 400 metros de atraso a lo programado. Y está bien, le digo, que ustedes hayan venido a visitar y a hablar sobre todo como el contratista porque es una inquietud que tenemos las familias porque no podemos tener contacto directo con él", indicó Martínez Espinoza.

Indicó que no pueden cuestionarlo, no pueden preguntarle por qué tanto atraso y sobretodo, que algunos familiares que tienen experiencia en minería, pudieran sugerir. Consideró que qué bueno que vinieran a hacer esta visita e hicieron un análisis, pero las fechas dicen que siguen siendo las mismas.

"Yo lo quiero ver. Porque yo le dije: los números no dan. Con el tiempo que está programado en su programa de actividades no da", puntualizó Elvira Martínez y sentenció que ella no quedó convencida, por lo que solo les queda esperar y ver.

Indicó que durante la reunión del pasado viernes, sí se hablo de aclarar la cuestión del avance, porque Alcalde Lujan les manifestó que para poder lograrlo se necesitan dos metros y medio, para avance y aseguró que eso no es cierto; pues allí faltan 500 metros por avanzar y la fecha era diciembre.

"Si ya no hay ningún atraso, a lo mejor sí. Ellos dicen que el contratista se comprometió a hacer lo posible y a dar un promedio de dos metros y medio diario, a partir del siguiente informe", precisó Martínez Espinoza.