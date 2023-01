Difieren sobre nuevo Hospital ISSSTE

Tanto trabajadores como derechohabientes, ven tanto positivo como negativo las nuevas instalaciones del hospital del ISSSTE en Torreón, que además será de Alta Especialidad y actualmente se encuentra en construcción.

Pese a que algunos señalaron que ya es necesario un nuevo hospital en la ciudad, también precisaron que la ubicación podría ser complicada para algunos, mientras que otros señalaron que al vivir al oriente de la ciudad, era una mejor opción.

"Si nos hacía falta un nuevo hospital, la verdad es que donde estamos ahora hay muchas deficiencias, otra cosa es que está muy lejos, yo tengo carro y me puedo mover, pero hay quienes tendrán que tomar camiones o en caso de una emergencia, un taxi con un costo mayor", así lo indicó Sandra Mayagoitia, quien es personal administrativo del lugar.

Aún así, hubo quienes mostraron su inconformidad con las actuales instalaciones de la clínica, ubicada sobre la calle Donato Guerra, entre las avenidas Allende y Abasolo, y las cuales ya han presentado varios problemas a través de los años.

Leticia de la Fuente, quien acude con frecuencia a la institución médica para llevar a su esposo, comentó que a veces no se trata de los daños de la estructura, sino muchas veces de los trabajadores del lugar.

Fue quien dijo que actualmente le han impedido utilizar el elevador para trasladarse a los sanitarios, por lo que tiene que bajar varias escaleras para evitar las llamadas de atención por parte de los trabajadores del lugar.

"Sí, está muy bien que nos vayan a dar un lugar más grande, simplemente faltan baños en algunos pisos de arriba y tenemos que estar bajando, porque no nos dejan usar el elevador para bajar, solo podemos subir, yo estoy cuidando a un familiar pero no puedo caminar, uso bastón y me cuesta mucho trabajo caminar".

De igual forma, hubo quienes recordaron que hace algunos años ya se había prometido un hospital con mayor capacidad, "ya lo esperamos desde hace muchos años, esta es la segunda piedra que vienen a poner, la anterior se firmó hasta la escritura, estuvo el gobernador de su tiempo, autoridades sindicales, nacionales, pero no pasó nada, esperemos que esta ocasión sea real", manifestó una de las trabajadoras que se encuentran en el área de nutrición, y quien prefirió reservar su nombre.

A favor y en contra

