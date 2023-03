DIF Gómez Palacio lleva brigada de salud y servicios al ejido La Popular

Con la intención de acercar trámites y demás atención a la ciudadanía, el DIF Gómez Palacio lleva la Caravana de la Salud y los Servicios al ejido La Popular.

En el encuentro se obsequió un turbante a María Guadalupe Puente González, quien padece cáncer de mama, quien agradeció tan singular detalles, asegurando que “en el DIF me han apapachado mucho”.

(CORTESÍA)

El turbante oncológico fue donado por Etza Casas, la beneficiaria también dijo sentirse emocionada por este obsequio, “me están apoyando mucho y me siento muy agradecida, solo me resta esperar mi peluca, ya la directora Brenda me dijo que me llevaría al DIF para entregármela personalmente”.

La titular del DIF, Brenda Calderón Carrete, acudió al lugar junto con el DIF Móvil y personal para ofrecer atención oftalmológica, dental, jurídica y asistencia social, además, recordó que la indicación puntual de la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale es no esperar a que la gente acuda a las dependencias, sino ir hasta las comunidades y atender de manera directa las necesidades de la gente.