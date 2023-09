Días largos para aumentar la producción de leche

Los especialistas del Centro de Investigación en Reproducción Caprina (CIRCA), que se encuentra dentro de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) han adquirido notoriedad internacional gracias a su trabajo centrado en la reproducción de cabras, gracias a su método de fotoperiodo utilizando luz artificial. En años recientes, han buscado la manera de que este método se utilice para aprovechar también de mejorar la producción de los animales.

Horacio Hernández es profesor de la Narro e investigador del CIRCA, que se ha dedicado en investigar la relación de madres y crías de cabras, su alimentación, entre otros aspectos de estos animales. Después de ver que en Francia existían antecedentes con borregas, las que perciben que en el otoño los días eran muy cortos y producían menos leche y en verano, los día muy largos y se producía mayor cantidad de leche. Hernández se preguntó entonces si podía utilizar el fotoperiodo artificial para aumentar la producción de la leche en las cabras locales.

Otro estudio similar fue hecho en Estados Unidos, mencionó el investigador, en esta ocasión con vacas en lactancia, y de raza Holstein, como las que existen en La Laguna. Los resultados indicaban que la exposición a días largos artificiales también aumentaba su producción de leche.

Con estos antecedentes, y tomando en cuenta que la región cuenta con alrededor de 450 mil cabras (aunque no todas producen leche), se enfocó en conocer si estos resultados también podían ser aprovechados por especies de la región.

La particularidad de las cabras

Horacio Hernández mencionó que, de manera natural, alrededor de un 80 por ciento de las cabras tienen a sus crías en otoño. En esta época del año los días son más cortos, con un aproximado de 10 horas luz/día, cuando en verano es posible llegar a las 14 horas luz/día.

La manera de utilizarlo

El fotoperiodo largo es un método utilizado por el CIRCA. Para obtenerlo, se someten a días largos a los animales, aún cuando la época del año sea otra. Esto se logra mediante el uso de luz artificial, que es capaz de modificar la secreción de hormonas en los animales.

A la manera de lo que se hace en reproducción, los animales son sometidos a días largos, que comprenden 16 horas de luz y ocho de oscuridad. Se separó también a un grupo que no fue expuesto a días largos para compararlo.

“Lo que hicimos fue poner un timer en el grupo de cabras que medimos. Les prendemos la luz a las seis de la mañana y la apagamos cuando ya hay luz natural. Luego, cuando se oculte el sol, volvemos a prenderla”, dijo.

¿Qué observaron?

De acuerdo al investigador del CIRCA, pudieron observaron que los animales que se encontraban en el tratamiento fotoperiódico fueron capaces de producir, en promedio 24 por ciento más cantidad de leche que los animales que estaban en los días naturales.

“Demostramos que también estos animales de la Región Lagunera responden al fotoperiodo para la producción de leche. Es decir, si las cabras paren otoño o en invierno, les pones una luz que obviamente tiene sus requisitos. Tienen que llegar 300 lux al animal de intensidad”.

Lo anterior hace que se cambie la fisiología del animal y produzcan más leche. Y entonces hallamos un trabajo muy bonito. Fue este, de que los animales responden a los días largos artificiales para producir más leche, en promedio un 24 por ciento. Y lo que es importante es que los contenidos de grasa de proteína y de lactosa no son modificados. Se dice que los animales que más producen leche, sus contenidos de en proteína está más diluido, pero en este caso, no pasa ese efecto. Se comparó con la producción de leche de los animales que no fueron tratados. Y no había cambios importantes en los contenidos de grasa de proteína ni de la cosa”.

Esto es considerado como una ventaja importante por el investigador, porque hay un incremento considerable que puede ser beneficioso para empresas que trabajan la leche de cabra para hacer diversos productos, como la cajeta.

Los animales que pastorean

Se estima que en la región hay 450 mil cabezas de caprinos, de los cuales, solo el 10 por ciento se maneja en establo. Por esa razón, en la búsqueda de ver los resultados más cercanos a la realidad de La Laguna, experimentaron con animales que no están encerrados y pastorean. Este experimento, de someterlos a días largos, fue parte de una tesis de doctorado que Horacio Hernández supervisó y que fue hecha por Manuel de Jesús Flores Nájera, actual investigador del INIFAP.

Gracias al apoyo que tuvieron de un productor, pudieron hacer cuatro grupos con 400 caprinos, a fin de tener todas las comparaciones posibles.

El primer grupo recibía solamente luz natural. El segundo recibía un tratamiento con días largos, pero salían a pastorear también. El tercero también tenía días naturales, pero se les daba un alimento extra como suplemento. El cuarto grupo era de animales que pastoreaban, recibían el tratamiento de días largos y al mismo tiempo se les daba el suplemento.

“El resultado también fue muy bueno. Pudimos publicarlo en la revista inglesa Journal of Agricultural Science. Lo que observamos es que los animales que van al pastoreo requieren de un complemento para poder responder a los días largos. Si se les da este tratamiento, pero sin suplemento, hay un incremento, pero no el comparado como cuando se combina con el suplemento. Es es evidente porque los animales, al ser más exigidos por tener más horas de luz y requieren una mayor energía para sobrellevarlo”, dijo el investigador, quien mencionó que este cambio también fue notorio debido a que el año en que se hizo el experimento fue uno de lluvias escasas, por lo que el alimento era poco.

También se revisaron los cambios de ordeñar más de una vez al día a las cabras, para conocer si esa estimulación podría beneficiar a la producción. Su resultado fue positivo, dando como lección que al combinar estos factores la cantidad de leche crece de manera significativa, hasta un 30 por ciento. Estos resultados los pudieron compartir en el Journal of Animal Science, de Estados Unidos.

El reto

Si bien encontraron resultados positivos, Hernández considera que hay varios retos, entre el que se encuentra convencer al producto de aplicar este método, ya que implica una inversión. Los científicos de la Narro usaron luz blanca y un poco de maíz para el alimento extra. Sin embargo, el beneficio, a pesar de los gastos, sigue existiendo por el aumento en la mayor colecta de leche.

