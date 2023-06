Dialogarán de retos en identidad de género

La asociación Mente Libre, en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, ofrecerán un conversatorio titulado "Vivimos, existimos, resistimos", con el propósito de hablar de los retos a los que se han enfrentado las personas por su orientación sexual y su identidad de género.

La cita será este viernes a las 18:00 horas en la Casa del Cerro, en el marco del Día del Orgullo LGBTIQ+, de este 28 de junio.

Dimar Guillén, quien forma parte de la asociación, también participará en el conversatorio junto con: Alexa Cadugno, mujer trans y representante del colectivo Red Trans Laguna; André Longoria, chico trans; Abigail Uribe, chica bisexual y Jaime Fraire, chico gay, y tendrán como moderador a Johan Martínez Rodríguez, presidente de la asociación organizadora.

"Como persona pansexual, voy hablar desde mi perspectiva qué es ser una persona pansexual, los retos, dificultades que se llegan a presentar. Más que nada el objetivo es sensibilizar a toda la población para que desde nuestra perspectiva personal, hagamos ver quiénes somos, la discriminación, los conflictos, incluso con nuestras familias, en el ambiente laboral, personal, nada más por nuestra orientación sexual e identidad de género", detalló Guillén.

La activista aclaró que con este tipo de evento no se busca hacer una "inclusión forzada", término que dijo nació de la derecha conservadora.

"No se está forzando a nadie a que sea una persona LGBT, o diversa sexual. Esto en relación a la inclusión forzada, término que inventó la derecha conservadora… Cuando hablamos de inclusión no solo hablamos de gente de la comunidad, sino que hablamos de los indígenas, de los migrantes, de las personas con discapacidad, tenemos un cúmulo de grupos que históricamente hemos sido discriminados. El propósito no es hacer a alguien a la fuerza sino que se informe, para si en algún momento tiene un ser querido, o que estiman, que es parte de la comunidad, es algo que se no se puede cambiar, no es una elección personal, es algo que ya es inherente a uno", detalló Dimar Guillén.