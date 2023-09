Detienen a sujetos por privación en GP

Los sujetos que fueron detenidos el pasado miércoles 06 de septiembre del año en curso en el ejido Vicente Nava de la ciudad de Gómez Palacio, presuntamente pretendían cometer un secuestro.

Lo anterior fue dado a conocer por medio de un comunicado de prensa del municipio emitido la mañana del martes, donde se aclaró que se trataba de cinco presuntos delincuentes y una víctima, la cual pretendían subir a la fuerza a un vehículo.

Las personas aseguras son: Ángel Eduardo "NN" de 18 años de edad, Joel "NN" de 47 años, José Luis "NN" de 36 años, Jorge Carlos "NN" de 24 años y Martín "NN" de 35 años, todos con domicilio en San Pedro, Coahuila.

Fue por medio de un reporte del centro de monitoreo C-4, que se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad en el lugar.

Elementos del Grupo Operativo de Reacción Inmediata (GORI) y de la Policía Rural, arribaron al lugar en un tiempo aproximado de cuatro minutos.

Los elementos sometieron a cuatro personas del sexo masculino que forcejeaban, uno de los cuales portaba un arma de fuego.

Asimismo, se detuvo a dos individuos más que se encontraban a bordo de un vehículo en el lugar de los hechos.

Finalmente se informó que el altercado se debió a que los cinco detenidos intentaban privar de la libertad a una persona.

En el lugar se aseguró una camioneta Chevrolet Silverado, color rojo, con placas FM-25-57-B (sobrepuestas), así como un vehículo Regenzi, color azul, con placas EZE-149-B del estado de Coahuila.

También se aseguró un arma de fuego de la marca Sterling Marlén, calibre .380, con número de serie ilegible.

Como se informó en su momento, los detenidos y los vehículos quedaron a disposición de la autoridad competente.

FISCALÍA EMITE COMUNICADO

La Fiscalía General del Estado de Durango emitió un comunicado la noche del martes en el que confirmó la detención de cuatro personas por dicho caso y no cinco, como lo dieron a conocer autoridades municipales. Aunado a ello, aclaró que fueron detenidos en flagrancia por la presunta responsabilidad en el delito de privación de la libertad en grado de tentativa, y no por secuestro, ya que "no existió solicitud de dinero a cambio de la libertad de la víctima", especifica el informe.

Los sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Rural y del Grupo Operativo de Reacción Inmediata GORI.