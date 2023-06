Detienen a cinco policías italianos por maltrato a migrantes y mendigos

Cinco agentes de la Jefatura de Policía de la ciudad italiana de Verona (norte) fueron arrestados hoy por someter a todo tipo de vejaciones y agresiones a inmigrantes y mendigos, agrediéndolos con espray de pimienta e insultos racistas.

Se trata de un inspector y cuatro agentes que han sido puestos en arresto domiciliario a la espera de juicio, acusados de los delitos de tortura, lesiones agravadas, malversación, omisión de socorro y abuso de autoridad, según recogen los medios locales.

Los hechos se produjeron entre julio de 2022 y el pasado mes de marzo y han sido revelados por una investigación interna de la Jefatura de Policía veronesa, que investiga a otros miembros del cuerpo para saber si estaban al corriente de estas agresiones.

Los testimonios narran el "sadismo" de los policías, que sometían a vejaciones e insultos xenófobos a los inmigrantes o mendigos que detenían para su identificación por las calles.

Las agresiones aparecen recogidas en una ordenanza de 169 páginas firmada por la magistrada Livia Magri, que describe "una costumbre el uso injustificado de la violencia física por parte de los investigados".

Tras una paliza a un preso, uno de los arrestados de hecho pregunta: "¿Por qué no le has matado? Por favor, las que no le has dado antes, dáselas luego", según ha filtrado la prensa.

Durante su arresto, las víctimas eran rociadas con espray de pimienta y también eran orinadas por sus agresores.

La justicia imputa también a los policías el agravante de "discriminación y odio étnico o racial" porque se referían a los arrestados como "tunecino de mierda" y otros insultos.