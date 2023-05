Detectan dos cruceros 'reventados' en Torreón

Se tienen detectados al menos dos cruceros en Torreón que ya están "reventados" y que significan una fuerte problemática de congestionamiento vial para la ciudadanía.

Juan Adolfo von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas Municipales, dijo que se tiene ubicado el crucero de Independencia y calzada Abastos, el de Saltillo 400 y Juárez, en este caso existe un paso a desnivel que opera adecuadamente pero al bajar hay una saturación de vehículos, lo que ocasiona un tráfico vial que sobrepasa el puente y llega hasta la avenida Juárez, esto en ambos sentidos de la circulación.

Se tiene una medición de aforo de 38 mil vehículos que circulan por este crucero diariamente. En este sentido, dijo que se prepara un proyecto, que aún no está definido, pero que contempla algunas adecuaciones en la salida del Campestre La Rosita, por el Paseo del Olimpo, pues por esta vía se maneja prácticamente todo el flujo vehicular de la colonia.

Señaló que se trabaja con la semaforización y con el gobierno del estado se colabora en una propuesta, que consiste en un paso deprimido para que se pueda cruzar este crucero y el de la calle Pavorreal, sobre calzada Saltillo 400, de forma que se pueda desfogar toda área, donde hay problemas de congestionamiento, sobre todo durante las "horas pico", de entradas y salidas de negocios, escuelas e industria.

Von Bertrab Saracho dijo que este sector presenta un flujo continuo durante el día pero en los horarios de 7:00 a 8:00 de la mañana, así como de 1:00 a 3:00 de la tarde, y a partir de las 5:30 de la tarde, se satura.

En lo que corresponde al crucero de Abastos-Independencia, se ha trabajado un proyecto que consiste en un paso superior. Se tiene una medición en el aforo de 52 mil vehículos que transitan diariamente por aquí.

El funcionario dijo que se desarrolla también otro proyecto de movilidad para la salida de Viñedos y su interconexión con el Periférico Raúl López Sánchez, de forma que pueda tener otra salida.

"Quisiéramos hacer todos, no tenemos apoyo, estamos trabajando solamente con el gobierno estatal y municipal, y lo estamos haciendo con recursos propios", comentó. No obstante, reconoció que estos proyectos ya no se concretarían en la actual administración estatal, sino que la expectativa es trabajarlos con la siguiente.

El director de Obras Públicas dijo que, en conjunto con el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan) se han desarrollado diversas propuestas para atender los cruceros más saturados.