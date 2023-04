Detectan cédula apócrifa de docente

De gira por Gómez Palacio, el secretario de Educación del estado, José Guillermo Calderón Adame, dijo que se detectó una cédula profesional falsa de un trabajador de la educación de la región Lagunera de Durango. La persona aún está en funciones y en los próximos días se procederá jurídicamente por los delitos de falsificación y usurpación de profesión; no ahondó en detalles sobre el cargo y la antigüedad.

El funcionario comentó que en el programa de reordenamiento, se encuentra la revisión de títulos y cédulas profesionales. Indicó que es un proceso lento, pues apenas se han revisado 3 mil 600 documentos de casi 40 mil trabajadores y trabajadoras de la educación del estado.

"Es un proceso lento, porque el hecho de que tienes una cédula, se teclea en un registro nacional que hay de profesionistas, no aparece, pero eso no te puede dar la garantía y no puedes ir a la Fiscalía.

Tiene que ser un proceso de revisión, regresar al título y checar que si la cédula es falta pues lo más seguro es que el título también. Hay que investigar a la persona cuando la contratamos", indicó.

Adame Calderón dijo que si se van por el lado laboral, probablemente la Secretaría de Educación pierda el juicio pues "la ley laboral en México está muy dada para proteger al trabajador. Y qué bueno, entendemos que así tiene que ser. Pero luego en esa misma protección del trabajador vienen una serie de cosas donde en este caso las dependencias o los patrones pues tenemos riesgos, nos van a preguntar inmediatamente: 'oiga, ¿y en 20 años no lo checaron?, o en 15 o en 10'. Hay muchas cosas".

Sin embargo, indicó que si la autoridad educativa estatal va y presenta una denuncia ante la Fiscalía por usurpación de funciones "ahí la cosa cambia porque es penal y (la persona) puede ir a dar a la cárcel".

En este sentido, aseguró que la denuncia la interpondrán ante la Fiscalía.

Revisión

Se está haciendo el reordenamiento administrativo del sistema educativo de Durango.

* Consiste en decir 'adiós a los aviadores' y en erradicar malos manejos, altas compensaciones, venta de plazas y personas con títulos falsos.

* Además, aseguran que se van a corregir las acciones mal encaminadas en las Secciones 12 y 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).