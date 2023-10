Destituyen a líder de Cámara baja

El republicano Patrick McHenry, representante del décimo distrito de Carolina del Norte y cercano a Kevin McCarthy, quedó ayer al frente temporalmente de la Cámara de Representantes. Entre los posibles candidatos para suceder a McCarthy, McHenry es el único que votó para certificar las presidenciales de 2020.

El sábado votó con los demócratas a favor de la medida provisional de gasto para mantener abierto el gobierno. En 2022 decidió no postularse para un puesto de liderazgo y optó por liderar el comité de servicios financieros.

Por su parte, el republicano Kevin McCarthy confirmó este martes que no volverá a presentarse como candidato para presidir la Cámara Baja de Estados Unidos, después de ser destituido.

"No volveré a presentarme a presidente (de la Cámara). (...) Espero que sepan que cada día trabajé independientemente de si me subestimaron o no. Quería hacerlo con una sonrisa", dijo el representante por California en una rueda de prensa en el Capitolio.

McCarthy se convirtió ayer en el primer presidente de la Cámara de Representantes en ser destituido, después de que una moción presentada por el representante republicano Matt Gaetz, aliado del expresidente Donald Trump (2017-2021), recabara el apoyo de la bancada demócrata y el de siete conservadores díscolos, además del suyo propio.

Durante su comparecencia, McCarthy dijo que tal vez apoyará al candidato que presenten los republicanos para sustituirlo.