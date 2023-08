Destacan importancia de consultas prenatales de Gómez Palacio

A la semana, se atienden en promedio a unas ocho adolescentes embarazadas de entre 13 y 17 años en la UMF/UMAA No. 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Gómez Palacio. De ellas, 5, solicitan atención hasta el tercer trimestre del embarazo, lo cual es negativo, pues existen enfermedades que, de no detectarse a tiempo y de no tratarse de manera oportuna y adecuada, ponen en riesgo la salud de la madre y del nuevo ser durante la etapa prenatal, perinatal (situación que ocurre al bebé inmediatamente antes o después del parto) o del puerperio.

Rebeca Betsabé Villalobos Caro, jefa de Enfermeras de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) dijo que es común que las adolescentes que se embarazan a temprana edad, intenten ocultarlo, pues hay temor a una reprimenda de sus padres o a ser rechazadas socialmente.

Por su parte, Mayra Janeth Herrada Ramos, subjefe de Unidad en la clínica No. 53, dijo que debido a que hay mujeres que no llevan control prenatal, el Instituto cuenta con el código ERI (Equipo de Respuesta Inmediata), una estrategia implementada cuando hay una emergencia obstétrica. "Muchas veces, ¿qué es lo que pasa?, muchas de estas niñas ocultan el embarazo a la familia y hacen cosas que no deben de hacer, se ocasionan abortos, utilizan fajas y los niños nacen con problemas... estas niñas llegan ya con una urgencia real a las unidades", apuntó.

El IMSS, señala que la mayoría de las complicaciones en el embarazo, parto y/o puerperio, están originadas por enfermedades como: anemia, hipertensión (presión alta), preeclampsia-eclampsia, hemorragias, infecciones genitourinarias, prematurez, bajo peso al nacer e infecciones en el bebé como VIH/Sida, sífilis y enfermedad por COVID-19, entre otras. De ahí que resulta importante el control prenatal para la prevención de estas complicaciones, que pueden llevar incluso a la muerte.

Para brindar una mejor y oportuna atención preventiva y médica durante la etapa del embarazo, la mujer debe ser corresponsable y acudir en promedio de cinco a ocho consultas prenatales, y la primera debe ser otorgada dentro del primer trimestre (antes de las 12-13 semanas de gestación), a fin de proteger la vida de la madre y su bebé.

El IMSS proporciona a todas las mujeres embarazadas la "Cartilla de la mujer embarazada" en la cual se encuentran los contenidos del autocuidado, las recomendaciones de alimentación, actividad física o ejercicio, control del peso, lactancia materna con técnicas de amamantamiento, así como de higiene personal y cuidados durante el embarazo, puerperio y periodo de lactancia.