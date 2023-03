Destaca Villegas inversión en Laguna

iene un programa agresivo de inversión para la Comarca Lagunera que, a decir del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, es producto de una labor de promoción global, junto con el Gobierno de Coahuila como una sola región, con grandes ventajas competitivas que tiene mucho por ofrecer a otros países.

Refirió que "no puede ser de otra forma si no es juntos", y que esta unión está dando resultados al tener en puerta no solo grandes inversiones, sino también las posibilidades para que empresarios y productores locales amplíen sus mercados.

Tras sostener un encuentro con la comitiva de la asociación gubernamental japonesa Jetro, que recorre La Laguna para conocer sus condiciones e infraestructura, Villegas Villarreal dijo que se dieron las condiciones para trabajar de forma transversal con el país asiático, que está interesado en establecer aquí sus empresas.

Uno de los mercados posibilidades es el de agroindustria, ya que al retirar México el veto para importar arroz de Japón se abre la puerta a este y otros alimentos, mientras que de esta zona podría exportarse melón, sandía, cacahuate y demás productos.

Los asiáticos invitaron a los representantes del gobierno duranguense a visitar Japón para conocer las empresas de autos eléctricos, arneseras y de distintos giros que podrían llegar tras este acercamiento.

La comitiva también fue atendida por el subsecretario de Desarrollo Económico en La Laguna de Durango, Arturo Ortiz Galán, quien destacó que los japoneses manifestaron su interés por venir a La Laguna y que después de esta visita le darán prioridad al momento de decidir.

Señaló el gobernador de Durango que cuando llegan inversionistas "les decimos que tenemos agua, gas natural, energía renovable y eléctrica, pero lo más importante, es que tenemos seguridad y esto representa mucho para ellos".

En el mismo rubro agroindustrial, se establecieron acuerdos con las empresas Herdez y La Costeña para conectar a los productores de chile para la elaboración de salsas, como parte de un programa piloto que después se ampliará a todo el estado para la reactivación económica del campo que tanto se necesita.

Citó además el caso de Tarafert, que solamente en la construcción de la planta en Lerdo empleará a 3 mil personas.

Además, el gobierno de la entidad acaba de establecer un convenio con el Conalep para abrir nuevas carreras y ajustar los planes de estudio a las demandas del sector productivo, pues el objetivo no es solamente atraer inversiones, sino que éstas sean para la mano de obra calificada que egresa de las universidades y carreras técnicas, "Ya no queremos maquiladoras, sino empleos bien pagados", dijo Esteban Villegas.