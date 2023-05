'Desnivel 5 de Mayo no tiene para cuándo', acusan en Gómez Palacio

Pese a que el gobernador de Durango, Esteban Villegas, dijo en febrero que el desnivel 5 de Mayo estaría concluido en julio, es decir, en dos meses, la obra "no tiene para cuándo concluir", dicen los vecinos afectados de este sector, quienes ya no saben a quién mas pedirle que concluyan esa obra "eterna".

Cada semana llegan a esta casa editora reportes e incluso cartas de los vecinos de ese sector, quienes ya se han comunicado en múltiples ocasiones con las autoridades estatales por este motivo y solo han obtenido "largas".

Los vecinos se han acercado con los regidores de todas las fracciones del Cabildo gomezpalatino e incluso han recibido apoyo del Gobierno municipal pero lo que necesitan es que la obra concluya.

Muchos de ellos expresan que pensaban que el gobernador, Esteban Villegas, atendería esta obra inconclusa que su antecesor dejó pero no ven avances. "Ya la verdad es que ya no sabemos a quién mas recurrir. Estamos hartos. Tengo familia en Torreón y en la capital de Durango y mientras allá hacen dos y hasta tres obras aquí no pueden acabar una, de plano les vale La Laguna y el gobernador nada más en campaña prometió y prometió pero a nosotros no nos cumplen", dice el señor Gonzalo Meraz.

El pasado jueves la regidora María Elda Nevárez dijo ante el Cabildo en cuanto a la obra estatal en el tramo de la avenida 5 de Mayo que: "no vemos para cuándo".

Nevárez informó al pleno que algunos vecinos de la Santa Rosa y de la 5 de Mayo solicitaron que se hiciera llegar al Municipio la petición de que se abra la avenida Zaragoza para poder brincar las vías para que se permita el tránsito.

INFORME

El último informe oficial que se tuvo de la obra implicaba que faltaban 16 millones de pesos de Ferromex y otros 40 millones de pesos del Estado

Fue en febrero cuando el gobernador de Durango, Esteban Villegas, dijo que la obra del paso deprimido 5 de Mayo de Gómez Palacio tardaría otros cinco meses en concluir, aproximadamente en julio de este año y que la obra -licitada en noviembre del 2021- tenía un 67 por ciento de avance.

"Esa obra debe de estar terminada no más de julio de este año. Le vamos a meter con todo", fue lo que dijo el gobernador y aseguró, hace tres meses, que no debería de pasar de julio su terminación. La obra luce así actualmente.