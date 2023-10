'Desfalcos fueron similares'

El desfalco que dejó el gobierno de José Rosas Aispuro equivale a la misma cantidad que se reportó del gobierno de Jorge Herrera Caldera. Ambos son por más de 4 mil millones de pesos.

De acuerdo con el más reciente informe de la secretaria de Finanzas del Estado, Bertha Cristina Orrante Rojas, a la Comisión de Hacienda sobre el estado en que se recibieron las finanzas de la pasada administración estatal, el desfalco del anterior gobierno fue por 4 mil 370 millones de pesos.

De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunciados también en su momento por el gobierno del estado anterior (en ese tiempo entrante) el desfalco del gobierno de Herrera Caldera era por cerca de 4 mil 500 millones de pesos.

"El desfalco precisamente se refiere a la desviación de recursos que ya venían etiquetados y que fueron utilizados en un rubro distinto o desconocido al que venían ya etiquetados. A eso me refiero, es por más de 4 mil 370 millones de pesos. Ese es el desfalco", expuso Orrante a la Comisión.

DESFALCO DE HERRERA CALDERA

De acuerdo con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que se hicieron públicas a finales del 2016, no solo hubo irregularidades por 4 mil 500 millones de pesos en el gobierno de Jorge Herrera Caldera, sino también una deuda pública de más de 15 mil millones de pesos. Entre las irregularidades detectadas se encontraron desvíos, pagos a presuntos médicos que en realidad no lo son, amaño de licitaciones, deficiente control en la compra de medicamentos, armamento no encontrado físicamente e irregularidades que afectan al sector educativo.

CRÉDITOS ACTUALES

El gobierno de Esteban Villegas ha solicitado a la fecha tres créditos de corto plazo y uno de largo plazo que fue autorizado en la pasada administración estatal (del cual el anterior gobierno ejerció menos de la mitad y la otra mitad el actual gobierno). En total los créditos son por más de 2 mil 700 millones de pesos.

La actual secretaria de Finanzas, Bertha Cristina Orrante Rojas, informó se han contratado tres créditos de corto plazo en esta administración: el primero el 14 de noviembre del 2022 por mil 100 millones de pesos, el segundo el 16 de diciembre del 2022 por 800 millones de pesos, el tercer crédito fue el 15 de mayo del 2023 por 250 millones de pesos, en el caso de otro crédito por los 580 millones este fue autorizado el 30 de diciembre del 2022 en la pasada administración municipal estatal "nada más que era un crédito de hasta por 980 millones de pesos de los cuales la anterior administración dispuso de 400 millones únicamente y dejaron afortunadamente sin ejercer 580 millones", comentó Orrante.