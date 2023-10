Desfalco en Durango, por más de 4 mil mdp

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, la secretaria de Finanzas, Bertha Cristina Orrante Rojas, hizo una clara diferencia entre desfalco, desorden administrativo y deuda pública que en herencia del anterior gobierno de Aispuro recibió el actual gobierno de Villegas. En dicha comparecencia, donde se realizó la explicación estuvo ausente el diputado local, Luis Enrique Benítez Ojeda.

"Recordemos que la deuda se integra por varios elementos: deuda contratada, desfalco. El desfalco precisamente, se refiere a la desviación de recursos que ya venían etiquetados y que fueron utilizados en un rubro distinto o desconocido al que venían ya etiquetados. A eso me refiero es por más de 4 mil 370 millones de pesos. Ese es el desfalco y se refiere a varios rubros, esa cantidad va dentro del total de los 25 mil millones de pesos", dijo la secretaria de Finanzas.

Al inicio de su comparecencia, Orrante informó a los diputados locales de la situación en la que se encontraron no solo las finanzas del Estado sino el desorden administrativo generado por lo que llamó una falta de control y desvío de recursos públicos que se tradujo en la desconfianza de la Federación, de inversionistas, de las instituciones bancarias, pero sobre todo, enfatizó, de la ciudadanía duranguense.

"Como ya todos sabemos el proceso de entrega recepción de la Administración pública estatal fue atípico, toda vez que varios de los servidores públicos salientes de la Secretaría de Finanzas y Administración no se presentaron a firmar o a formalizar su entrega de recursos y bienes a su cargo, por lo que no fue posible esclarecer temas de carácter financiero ni se nos informó la situación real que guardaban las finanzas", comentó Orrante.

La secretaria destacó el incumplimiento de pago de los créditos a corto plazo y el endeudamiento elevado.

De los créditos a corto plazo, dijo, debieron de haber sido liquidados tres meses antes de concluida la Administración.

"Aunado a que estos no fueron inscritos al Registro Único Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tal y como establece la Ley de Disciplina financiera", aseguró.

Asimosmo, la secretaria hizo una muy clara explicación de la situación financiera en cuanto a deuda pública, créditos a corto y largo plazo, desorden administrativo y desfalco, lo cual englobó dentro de la cifra de 25 mil millones de pesos.

El Siglo de Torreón previamente informó que ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la deuda a corto y largo plazo que registró Durango tanto en 2022 como en 2023 es por 9 mil millones de pesos. Algo que puede ser consultado en la página oficial de la SHCP.

Según Orrante, en el gobierno anterior no se reportaron ante la SHCP todos los créditos a corto plazo pero no especificó en su presentación la cantidad de créditos a corto plazo no reportados a Hacienda.

Al inicio de su Administración, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, había asegurado en varias ruedas de prensa que la deuda a corto plazo era por 12 mil 500 millones de pesos.

La secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Cristina Orrante Rojas, presentó este informe del estado que guarda la administración estatal de conformidad con el Artículo 83 de la Constitución Política del Estado ante las diputadas y diputados locales: Sughey Torres Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; Verónica Pérez Herrera; Sandra Lilia Amaya Rosales, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Durango; Patricia Jimenez Delgado, J. Carmen Fernández Padilla, Alejandra del Valle Ramírez.

Estuvieron presentes además los coordinadores de las fracciones partidistas: Alejandro Mojica, José Ricardo López Pescador, Mario Delgado así como la diputada Gabriela Hernández. El que estuvo ausente de la presentación, es decir, no acudió a la comparecencia, fue el diputado local, Luis Enrique Benítez Ojeda, quien se excusó previamente.