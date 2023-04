'Desesperados por rating', Sandra Echeverria arremete en contra de TV Azteca

Sandra Echeverría, actual actriz de Televisa, sorprendió al arremeter en contra de TV Azteca: “prefieren una nota amarillista, están desesperados por rating”.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la protagonista de La Doña arremetió en contra de la televisora del Ajusco.

"Qué verdadera hueva los medios que en un lugar sobre lo que uno promociona, decide irse a buscar la nota amarillista en una búsqueda desesperada de rating #tvazteca", escribió Sandra Echeverria.

Posteriormente, y como respuesta, un seguidor le dijo que necesitaba de esos medios para poder promocionarse, por lo que tendría que lidiar con ese tipo de situaciones:

"Desafortunadamente, los necesitas y hay que saber como lidiar con ellos. El que se enoja pierde".

Ante esto, la guapa actriz reveló que era por esto mismo era que ya no trabajaba más en esta televisora: "No, de hecho yo trabajo con Televisa, y ellos han sido siempre muy respetuosos. Por eso ya no trabajo en TV Azteca", sostuvo.