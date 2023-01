Desea Manolo Jmz. ser gobernador de las mujeres

Una serie de reuniones de acercamiento con militantes y sociedad civil, sostuvo Manolo Jiménez Salinas, precandidato a gobernador de Coahuila y en sus encuentros con la gente sostuvo que su trabajo será para lograr que las mujeres tengas mejores condiciones de desarrollo.

En las reuniones, Jiménez Salinas pidió la confianza para lograr su propósito de ser gobernador de las mujeres, pues destacó la importancia de trabajar para ofrecerles mejores oportunidades de desarrollo en los ámbitos personal, profesional y educativo.

Quien fuera alcalde de Saltillo, donde implementó un tipo de gobierno ciudadano, precisó que el acercamiento con mujeres y hombres de Coahuila, es para conocer sus ideas y por construir juntos la plataforma adecuada de acción para llevar a la entidad al siguiente nivel.

El precandidato del Revolucionario Institucional aseguró que cuenta con la experiencia, energía y visión para impulsar la ciudadanización del gobierno, en donde el desarrollo de las mujeres sea una prioridad.

"En cada espacio público que me ha tocado servir, como regidor, diputado local, alcalde, y secretario he honrado la confianza de nuestra gente y he puesto en práctica la fórmula para dar resultados: el trabajo en equipo con las y los ciudadanos", puntualizó.