Desde Thirty Seconds to Mars hasta Niall Horan; se revela el line up del Corona Capital

Después de semanas de especulaciones, fuertes rumores y hasta la filtración de carteles falsos, el Corona Capital por fin dio a conocer los nombres de los artistas que conformarán la edición para este 2023 del famoso festival.

A través de sus redes sociales, los organizadores compartieron un video en él se pueden ver distintos puntos de la ciudad con los nombres de grandes bandas como The Hives, Two Door Cinema Club, Phoenix, Alanis Morrissette, Pulp, Arcade Fire y la sorpresa para muchos el regreso de Thirty Seconds to Mars.

También están grupos importantes como Blur, The Cure, Pet Shop Boys, The Black Keys y The Chemical Brothers. Se anunciaron diversas bandas y solistas más.