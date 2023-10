Desde Kim Kardashian, Georgina Rodríguez hasta Yeri Mua, ¿famosas porque sí?

El término "influencer" es la palabra que llegó a la era digital para definir a las personas que son famosas porque sí, aquellos personajes que gracias a su estilo de vida tienen millones de seguidores; aunque muchos han aprovechado su "influencia" para emprender negocios propios e incluso hasta lanzarse como cantantes o actores.

Se podría adjudicar a Paris Hilton el concepto de ser famosa solo por existir, puesto que, gracias a su apellido, la empresaria fue uno de los personajes más controversiales de la primera década de los 2000, se le podía ver en las mejores fiestas, premios y pasarelas; de hecho, Paris ha sido también modelo.

Pero hay que destacar que Paris Hilton, sin quererlo, diseñó el prototipo de una "socialité"o lo que en aquellos años sin redes sociales, era más cercano a lo que hoy se conoce como "influencer".

No solamente Paris es una pionera en la moda de las "selfies", sino que también ha demostrado que con su nombre puede hacer mucho más, ya que tiene su propia línea de perfumes, zapatos y maquillaje, entre otros productos. Además, Paris se caracterizó por meterse al mundo de los reality shows, la actuación y la música, con esta última tuvo gran impacto gracias a la canción Stars Are Blind.

Después de Paris, llegó Kim Kardashian, la estrella que prácticamente redefinió la fama.

Un reality show sobre su familia "Keeping Up With The Kardashians", fue la primera exposición de la famosa al mundo del espectáculo; sin embargo, fue gracias a un "sex tape" que su nombre llegó a otros niveles, hasta convertirse en la figura más importante del mundo del entretenimiento.

Hoy en día su nombre es sinónimo de lujo y éxito, pues no solamente es una estrella de la televisión y ahora el "streaming" junto a sus hermanas en el nuevo show The Kardashians, sino que también es una empresaria dueña de uno de los negocios más importantes de prendas interiores para mujer SKIMS, además de tener su línea de cuidado la piel SKKN y perfumes; sin dejar de lado sus colaboraciones para ser embajadora de marcas como Balenciaga.

El legado de Kim es tan grande que sus hermanas han seguido sus pasos, Kourtney y Khloé Kardashian también son superestrellas de las redes sociales. Hasta su madre, Kris Jenner se ha hecho su propio nombre, siendo una de las queridas de la farándula.

Pero el alumno supera al maestro, pues su hermana menor, Kylie Jenner ha logrado un imperio del maquillaje con una fortuna cerca a los 700 millones de dólares, a sus 26 años de edad, es una empresaria respetada, aunque siempre juzgada, pues varios consideran que su éxito se debe al nombre de su familia.

Por otro lado, Kendall Jenner aprovechó para dedicarse al modelaje en donde ha pisado pasarelas de suma importancia para marcas como Prada y Schiaparelli.

Las Kardashian iniciaron un movimiento sin pensarlo, pues después de ellas han surgido estrellas con historias similares, en las que prácticamente un golpe de suerte o video viral las colocó en el mapa.

En algunos casos, subir contenido a redes sociales hizo que crearan su propia comunidad de fans, misma que luego se llegó convertir en consumidores de maquillaje, ropa y hasta música.

El éxito proviene probablemente del acercamiento que hay entre los fans y el personaje, pues si bien, no se trata de una estrella de cine o la música, es alguien que se sincera a través de las redes sociales, videos en YouTube o un reality.

Otro ejemplo es el de Georgina Rodríguez, quien se convirtió en una famosa luego de ser pareja de la estrella del futbol, Cristiano Ronaldo. Su historia la ha contado a través de su documental "Yo soy Georgina" el cual se transmite en Netflix. Luego de formar una familia con Cristiano, su nombre tomó relevancia, convirtiéndose en una modelo y figura de la televisión.

Por otro lado, es una exitosa empresaria, en el año 2021 debutó con línea de ropa OM by G.

En México, hay casos similares y de importancia como el de Kenia Os y Kimberly Loaiza, ambas influencers y creadoras de contenido en YouTube. El número de seguidores que tienen las han ayudado a emprender sus propios negocios, así como lanzarse en la industria musical. Kenia y Kim tienen millones de reproducciones en Spotify y YouTube, han cosechado éxitos como Malas Decisiones y Devoto, respectivamente; además, se han ido de gira por todo México presentándose ante miles de personas en cada ciudad que pisan.

Otro ejemplo particular es el de Las Perdidas, un grupo de chicas trans de León, Guanajuato, que se dedican a crear contenido en redes sociales, las que iniciaron con todo fueron Wendy Guevara y Paola Suárez, tras hacerse famosas con un video en el 2017. Pero a ellas se han sumado personajes como Evelyn Hernández, Grecia Monzón y Vanessa 4K, entre otras.

Wendy Guevara ha tomado mayor relevancia en el 2023, esto tras ser la ganadora del reality La Casa de los Famosos México, haciendo historia como la primera chica trans en ganar un programa con este nivel de proyección en México.

Un ejemplo más reciente es el de Yeri Mua, quien a pesar de ser muy controversial, tiene un gran número de seguidores en redes sociales, en Instagram tiene más de 7 millones de followers. Ha incursionado también en la industria del maquillaje con una colaboración con Beauty Creations y ahora ha debutado en la música con gran éxito gracias a la canción Chupón.

Hoy en día existen muchos personajes en redes sociales que se hacen llamar influencers, pero son muy pocos los que llegan a tener el impacto de Kim Kardashian o Wendy Guevara, quienes han demostrado que a pesar de carecer de talentos artísticos, su magia recae en su carisma y arte para hacer dinero. Ser las "rey Midas" del internet.