Desde hace 6 meses, Ramón Gerardo espera cita en el IMSS de Torreón

Ayer se cumplió medio año de que Ramón Gerardo, de 68 años de edad, está esperando una cita para una resonancia magnética simple en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón. Fue atendido en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 16 y la solicitud de estudios de radiodiagnóstico tienen fecha del primero de febrero de 2023.

El diagnóstico probable es osteonecrosis, que ocurre cuando se reduce el flujo de la sangre a una parte de un hueso. El complemento del diagnóstico fue cabeza humeral derecha. A esta persona, le dijeron que le notificarían de su cita por teléfono, pero es fecha que no ha tenido ninguna respuesta. A esta clínica había sido referido de la Unidad de Medicina Familiar No. 66, ubicada en la colonia Las Carolinas, la cual es su adscripción.

Con tono de molestia, Ramón Gerardo explicó que en junio del año pasado se sometió a una acromioplastia de hombro, luego de que desde consulta externa, le dieron un diagnóstico del síndrome de manguito rotador.

Después del procedimiento realizado, el señor ha seguido con limitación de arcos de movilidad. Ha tenido dificultad para levantar un vaso para tomar agua, peinarse o cargar cosas pesadas. "Por ejemplo, sacarme la cartera del pantalón, me duele bastante, hay radiografías donde se ve el hombro separado. En rehabilitación me dijeron que tenía el hombro desgastado".

Ramón Gerardo indicó que su médico traumatólogo, le dijo que era necesaria una resonancia magnética del hombro derecho para ver si es candidato a una cirugía de hombro y descartar un proceso tumoral. Comentó que en el medio privado, la resonancia contrastada tiene un costo de 6 mil 800 pesos, la cual no puede costear en estos momentos.

Ramón Gerardo indicó que el estudio se debe realizar en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71, pero que cada que va a preguntar a la clínica No. 16 le dicen que hay entre 500 y mil solicitudes y que nada más otorgan 25 por semana.

RECLAMO

"La atención en el Seguro Social de manera externa, para entrar, es malísima, pésima, ya estando ahí adentro operándote es muy diferente, los médicos son excelentes especialistas, pero tienen mucho trabajo, tienen exceso de carga de trabajo, además de que la infraestructura es terrible, no funcionan los climas y hay un calorón 'de la fregada', las sillas están rotas, las bancas dobladas y los elevadores están falle y falle.

Yo no sé como dicen que vamos a estar como en Dinamarca, yo no sé como estén allá, a lo mejor están peor de gachos que aquí, pero como no podemos ir pues no sabemos. Hasta que no lo vives no lo entiendes, que venga López Obrador y se siente en un consultorio o en una cama donde cuidan a los enfermos, a ver si aguanta", concluyó.