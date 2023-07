Desde Grupo Firme, hasta Calle 13; las canciones que AMLO ha recomendado en las mañaneras

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una playlist de canciones con el propósito de que los jóvenes "se alejen" de los artistas que incitan a la violencia y al consumo de drogas.

Durante sus mañaneras, AMLO ha estado mostrando varias canciones con mensajes "más sanos", y a pesar de que dice "no prohibir la música" si espera que los jóvenes se alejen de las canciones que hacen apología de grupos criminales.

"Quedamos en que vamos a presentarle a los jóvenes, para que no los enganchen con la música que fomenta el consumo de droga, que fomenta la violencia, para no los enganche con esa música, prohibir, no hay censura", declaró.

¿Qué canciones ha recomendado AMLO en sus mañaneras?

Ya supera.- Grupo Firme

Uno de los éxitos más grandes de la agrupación por Eduin Caz se volvió en una de las favoritas del presidente de México. Actualmente, esta canción cuenta con más de 400 millones de visualizaciones en YouTube.

No se va.- Grupo Frontera

Siendo un cover a la canción del grupo Morat, el éxito de Grupo Frontera fue mencionado por AMLO como "una canción que rifaba".

Te mereces un amor.- Vivir Quintana

El talento de la originaria de Francisco I. Madero no pasó desapercibido para el mandatario, ya que también colocó esta canción como otras de las favoritas para escuchar.

Latinoamérica.- Calle 13

Otra de las recomendaciones del presidente fue una canción del cantante puertorriqueño, Residente, con su canción Latinoamérica, la cual habla de las maravillas que estos países tienen.

Los Tigres del Norte

Siendo uno de los artistas más mencionados por AMLO, Los Tigres del Norte fueron recomendados en más de una ocasión por el mandatario. Las canciones que mencionó fueron: Somos más americanos y La jaula de oro.

Por supuesto que Andrés Manuel López Obrador no pasó desapercibido los éxitos de otros grandes cantantes como Rocío Durcal, Vicente Fernández, Juan Gabriel y Armando Manzanero.