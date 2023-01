Desde Bryan Cranston hasta Cate Blanchett, famosos protestan en contra de las ejecuciones en Irán

La situación de Irán no solo ha alertado a los líderes del mundo, sino también a diversas estrellas de Hollywood.

Y es que a través de redes sociales, varios famosos han comenzado a manifestarse en contra de las ejecuciones que el país iraní ha ejercido sobre los ciudadanos que salen a protestar a las calles en busca de un trato digno y de leyes y derechos más justos.

Mediante la cuenta de Instagram de la influencer Nicolette Mason, varios famosos han aparecido con un cartel que trae como leyenda "Stop Executions In Iran", o en español "Alto a las ejecuciones en Irán".

En la publicación, Nicolette retomó los más recientes casos de dos personas que fueron ejecutadas tras protestar en busca de derechos básicos.

"El brutal régimen le robó la vida a dos manifestantes más: Mohammed Mehdi Karami y Mohammed Hosseini. ¿Su crimen? Protesta en apoyo del movimiento #womenlifefreedom y lucha por los derechos humanos básicos", comenzó el mensaje.

"Cuando el mundo está en silencio, enviamos un mensaje a la República Islámica de que no pueden seguir matando a personas inocentes por no hacer nada más que protestar contra la injusticia: POR FAVOR, no dejen que se salgan con la suya".

Entre los artistas que se manifestaron se encontraban personalidades como: Bryan Cranston, Kiernan Shipka, Barbie Ferreira, Cate Blanchett, Jesse Williams, Kate Walsh, Jesse Eisenberg, Lesley-Ann Brandt, Olivia Wilde, Norman Reedus, Adriana de Bose, Robert De Niro, Samuel L. Jackson, Jason Momoa, entre otros.