Desconocen proyectos de tecnificación de riego

Agricultores desconocen qué proyectos se tienen para la tecnificación de los sistemas de riego por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dentro de Agua Saludable para La Laguna.

"Conagua no nos ha dicho nada", dijo Marcelo Valdés Quintanilla, presidente de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón.

Comentó que en el sector existe preocupación por generar este tipo de ahorros mediante la modernización de los equipos, como parte del compromiso con el proyecto presidencial.

Consideró que el objetivo primordial es brindar agua de calidad a la ciudadanía y después garantizar el ciclo de riego, de ahí que se requiere eficientar el volumen que se extraiga de la presa, por lo que son necesarias las obras para generar estos ahorros en el líquido.

"Nosotros estamos abiertos a que Conagua nos convoque, hemos solicitado información pero no hemos tenido éxito", expresó.

Según Conagua, se han aplicado ya 950 millones de pesos en obras de tecnificación de riego en la región.

En relación a la definición de un volumen de la presa para el riego en el próximo ciclo agrícola, Valdés indicó que se realizará la reunión correspondiente del comité técnico hidráulico, en el que participan los módulos de riego del Distrito 017, así como autoridades de la Conagua, que evalúan el almacenamiento que hay en la presa Lázaro Cárdenas, así como las proyecciones climáticas, en base a lo cuál se determina el volumen.

"Ahorita no tenemos información sobre la capacidad actual de la presa para poder abrir el siguiente ciclo de riego anual, pero a nivel nacional ha estado cambiando bastante el clima y es algo que nos afecta a todos los agricultores, ya pasó septiembre, esperemos que en octubre sí nos caiga algo de agua, sí es necesaria para tener unos buenos forrajes y sobre todo, un buen ciclo el año que entra", expresó.

Indicó que son varios los cultivos que se riegan con el agua de la presa, como son el maíz, sorgo, algodón, casi todos los forrajes, en dos ciclos.

BALANCE DE CULTIVOS

En cuanto al balance de los cultivos, consideró que no ha sido un año tan positivo como otros, pero indicó que hasta que no se cierre la cosecha no se podrá determinar la estadística. No obstante, reiteró que "no va pintando tan bien".

Valdés Quintanilla dijo que algunos propietarios sí recibieron apoyos este año de parte del gobierno federal, pero muchos no se vieron beneficiados con ello, al grado de que esto se ha mantenido durante toda la administración actual.

Entre los problemas que se presentaron en este año durante el ciclo agrícola en la región Laguna, fue la utilización de una variación de semilla de sorgo forrajero que no les generó el rendimiento esperado, por lo que bajó la producción y se buscaban algunos financiamientos para contrarrestar esta situación, pero no los encontraron.

El presidente de la Cámara Agrícola dijo que aún se realiza el estimado de lo que se pudiera generar de pérdidas por esta situación, así como las afectaciones climáticas, pues hubo granizo y muy altas temperaturas.