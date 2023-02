Descarta Sheinbaum buscar la presidencia de la Conago

Al asistir a la reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en Querétaro, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que busque presidir este grupo y que los temas que se buscan tocar es salud y medio ambiente.

"Hacía mucho que no se realizaba una reunión de la Conago, por el momento no (me gustaría ocupar la presidencia de la Conago)", indicó tras ser cuestionada sobre si le gustaría liderar este grupo donde convergen todos los gobernadores.

La LXIII Reunión Ordinaria se llevó a cabo en la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917

En entrevista con medios, la mandataria capitalina explicó que hay diversos temas por tratar en la Conago incluidas las políticas públicas que se han aplicado en los diversos estados.

"Siempre es bueno estar reunidos"

"Hay distintos temas que tienen que ver con políticas de los distintos estados, así como en la Ciudad de México que ayudan a los demás, siempre es bueno estar reunidos", mencionó Sheinbaum.

Recordó los proyectos que se han realizado en torno al Metro y de movilidad. No obstante, Sheinbaum comentó que algún momento le gustaría que se lleve a cabo el Tren México-Querétaro.

"No sé si pronto (se pudiera hacer) porque obviamente son inversiones federales, pero sería muy importante para disminuir el número de vehículos de carga", explicó.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum asistirá con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la ceremonia por el 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en el Teatro de la República de Santiago de Querétaro, Querétaro.