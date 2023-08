Descarta Miguel Ángel Riquelme aspiraciones políticas personales

No tengo mayor aspiración que salir bien, que terminar y entregar un gobierno fuerte para que Manolo Jiménez encuentre un Coahuila en movimiento, que no empiece de ceros, fue lo que manifestó Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila.

Lo anterior, durante su gira de trabajo por el municipio de Ciudad Acuña, estableciendo que con los proyectos que trae el gobernador electo, apoyarlo tanto en la construcción del presupuesto de Egresos como de la Ley de Ingresos; y pueda cumplir a los coahuilenses lo que prometió en campaña.

"Y en Miguel Riquelme no existe ninguna aspiración personal. Siempre he estado convencido, de que en el caso, en lo personal fue un encargo que me dio la gente; el más alto en mi vida y que trate de cumplirlo lo mejor posible", indicó el gobernador del Estado.

Recordó que, durante la administración que encabeza, tuvo enormes complicaciones como la falta de recursos, pero se salió adelante. Indicó que está por terminar su administración y no hay variaciones.

"Yo siempre estaré atento a lo que suceda en materia política en mi entidad, más no estaré de metiche, simplemente estar enterado y poder aportar lo que se te pida para mejorar o seguir mejorando a Coahuila; es mi mayor disposición, no hay otra aspiración personal", concluyó Riquelme Solís.