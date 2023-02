Descarta Durango promover controversia por Plan B

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, dijo que no hay que temer a la propuesta de reforma electoral, conocida como "Plan B" y que el país cambió desde el 2018 (año en que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador). El Gobierno de Durango no contempla promover una controversia constitucional como en el caso de Coahuila.

"Todo el país cambió desde el 2018. La política de este país cambió. Hay cosas que se tienen que modificar espero que no caigamos en excesos ni a un lado ni hacia otro pero del modo que la pongan, porque al final se tendrán que poner de acuerdo con los 500 diputados y los senadores", aseguró el Gobernador.

El Plan B establece que, en ningún caso, se pueden suspender derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía derivado de sanciones administrativas o judiciales, distintas de las penales, lo cual elimina la sanción relativa a la pérdida del registro de precandidatura o candidatura, "en los casos en los que se omita presentar el informe de gastos, o se rebase el tope de estos".

Ya antes el Instituto Nacional Electoral (INE) ha expresado preocupación porque los partidos políticos podrían, debido a lo antes expuesto, establecer estrategias encaminadas a romper la equidad en la contienda mediante campañas costosas sin perder la postulación, además de que la reforma quita del ámbito de competencia del INE la posibilidad de fiscalizar procesos como el de Revocación de Mandato u otros no previstos en la legislación.

Respecto al Plan B, el gobernador de Durango dijo: "Yo creo que no hay que tenerle miedo a nada, es lo que yo creo, es un tema muy personal -especificó- ni el PRI, ni el PAN ni el PRD sino en un tema personal, mío, de Esteban, yo creo que hay que discutir".

Destacó que las reglas serían para todos por igual: "Entonces no hay que tenerle miedo tampoco. A nosotros siempre nos dijeron que el INE estaba en contra de nosotros y el órgano electoral del estado y cuando la gente sale en contra no hay forma que se pueda frenar; cuando convencemos a la gente y la gente sale y vota no hay forma y todos decían que íbamos a perder y les ganamos por 17 puntos entonces yo soy de los que como nos la pongan bailamos va a ser para todos igual y ojalá que no se caiga solamente en excesos y que haya modificaciones a una nueva ley electoral que le permita tener al país más transparencia menos gastos de campaña porque también la gente se molesta y que puedan ser elecciones cada vez más transparentes", fue lo que dijo el gobernador.

NO CONTEMPLA PROMOVER CONTROVERSIA

El Gobierno del Estado de Coahuila promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda contra el Congreso de la Unión por la aprobación, promulgación y ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Plan B de la Reforma Electoral.

La demanda se promovió contra el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El Poder Legislativo es señalado de incurrir en una controversia constitucional que viola la soberanía presupuestal de la entidad y de los municipios.