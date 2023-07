Desaparecidos 'aparecen' vacunados contra el covid-19 en La Laguna

Aparecen en lista de personas vacunadas contra el covid-19, personas que se mantienen en calidad de desaparecidas de larga data, entre ellos al menos cinco personas de Gómez Palacio, hecho que investiga el Grupo Vida.

Silvia Ortiz, fundadora y vocera del Grupo conformado por familiares de personas no localizadas, informó que fue desde la semana pasada, que la Comisión Nacional de Búsqueda hizo entrega de un listado a cada estado de personas desaparecidas y que presuntamente fueron vacunadas contra la enfermedad.

Lo anterior, luego de que personal de la Comisión estatal, en el caso de Durango, visitara por lo menos a cinco familias de La Laguna, para informarles que sus familiares no estaban desaparecidos, tras encontrarse en el registro de personas vacunadas, sin brindarles mayores detalles.

"Resulta que hay listas de desaparecidos vacunados. Fueron a buscar, una compañera, pero dijo que está desaparecido, y le dijeron 'no es cierto, porque está vacunado'. Estamos pensando súper mal porque ahora se van a sacar esta de que pues no quieren regresar, que son ausencias voluntarias", comentó la vocera del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida).

Incluso, dijo que en lugares como Ciudad de México, se registró el caso de una mujer que desapareciera en el 2019 y que fuera localizada en ese mismo año sin vida, la cual se encuentra en dicho registro de personas inoculadas contra el virus.

Otro caso es de Coahuila, en el cual desapareciera en el 2013 y en el 2014, fueron localizados sus restos, los cuales fueron entregados a sus familiares.

"No dudo que pueda haber algunos, pero por qué no se dieron primero la tarea de investigar antes de llegar con las familias, y eso está sucediendo en Durango. No sé cuantas (personas); pediré vía oficio que manden la lista. De La Laguna de Coahuila no hay. Ando investigando", dijo la fundadora del grupo.

ASUNTO GRAVE

Para Ortiz, es grave el uso que se les ha dado al registro de personas desaparecidas.

"Lo grave desde la utilización de los datos de los desaparecidos. ¿Qué quieren, más recursos?, ¿qué es lo que quieren, decir que andan por su cuenta y no están desaparecidos", son algunos de los cuestionamientos que lanza la fundadora del grupo.

Incluso se tienen algunas hipótesis, como el reducir el padrón de desaparecidos, no investigar más al considerarlos como ausencias voluntarias, entre otras suposiciones.

Razón por la que lanzó un llamado a las familias del grupo Vida, a solicitar toda la información necesaria, si es que llegaran a informarles que sus familiares desaparecidos se encuentran dentro de dicho listado de personas vacunadas.

"Que exijan el papel en donde ellos fueron a vacunarse, los registros firmados", dijo Ortiz, quien pidió no dejarse llevar, sino pedir evidencia de dicha información.

Asimismo, dijo que con esta situación, se prevén bastantes problemas graves, sobre todo en aquellos casos en donde incluso, ya se hizo entrega de cuerpos de personas que se encontraban como desaparecidas, y que ahora forman parte de un registro, elaborado, años después de su hallazgo.