Desaparece cantante mexicana junto a su padre en California

Onixys Miranda, una cantante mexicana que conmovió a cientos de personas tras haber rendido un homenaje a Juan Gabriel, desapareció junto a su padre después de que viajaran el pasado 24 de julio a California, Estados Unidos, para tocar en un evento.

Miranda cautivo a cientos de mexicanos a los 6 años de edad, en el homenaje póstumo a "El Divo de Juárez", en el que interpretó "Te dedico esta canción" donde varios asistentes acudieron a Bellas Artes para despedirse del reconocido cantautor.

Sin embargo, su madre Sofia Amador, informó que desde hace una semana no han tenido una respuesta clara por parte de la joven, ya que, solo se ha puesto en comunicación con su hermana mayor a través de audios en WhastApp.

"Trate de comunicarme con Onixys a través de su número personal, pero sigo estando bloqueada, ella no se ha comunicado conmigo y el papá de Onix tampoco. La familia que tiene a mi hija y a mi esposo -quienes fueron las personas que los contrataron para el evento- tampoco se han puesto en contacto conmigo, no me han hablado para darme una explicación de que es lo que realmente está pasando", dijo.

La joven iba a regresar de su viaje el 31 de julio, no obstante, un par de días después las cosas se pusieron extrañas debido a que repentinamente el padre y la joven cambiaron sus planes de viaje y dejaron de contactarse con su familia.

Fue hasta la madrugada del pasado martes, que la joven se habría puesto en contacto con su hermana mayor, a través de mensajes voz, en donde explicó que estaba bien, aunque no dio mas detalles sobre su regreso.

"Estoy bastante bien. Me aleje un poco también de redes sociales, no he abierto cuentas ni nada en el teléfono porque sí notaba que me estaban buscando mucho, yo entiendo su desesperación, pero es una decisión que ya tomé y te agradezco a ti por estar con mi mamá, muchas gracias.

"No pienso olvidarme de ustedes, pero sí necesito tiempo para pensar, no estoy diciendo que voy a volver solamente estoy diciendo que estoy bien y de echo tenía pensado salir a decir las cosas sobre que no estoy secuestrada ni nada, solo eso, yo estoy bien", se le escucha decir a Onixys en ambos audios.

Tras estos hechos, su madre afirmó que no tiene ningún problema con su hija, y que desconoce a qué se deba este cambio de parecer.

"Le pedimos un video para constatar que estuviera bien, pero hasta el momento no nos ha llegado. Yo no tengo ningún problema con mi hija, yo amo mucho a mi hija, tan es así que todos estos años carrera artística que tiene Onixys, yo la acompañé, fui su amiga y fui la persona que la ayudó a crear ese sueño que ella tenía desde que era chiquita", indicó.

A través de una publicación de Facebook, Sofia Amador aseveró que se ha puesto con contacto con las autoridades correspondientes y la embajada para dar con su paradero.

"No he dormido por cinco días, me siento muy triste porque las cosas se salieron de control, quiero decirle a mi hija a través de esta red social que yo la amo mucho y siempre la voy a apoyar y va a contar conmigo donde quiera que ella este, yo espero que en las próximas horas ella hable conmigo, pero voy a esperar", finalizó.