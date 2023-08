Desalojan a encargada de oficina de Correos

Directivos del Servicio Postal Mexicano pretenden violar los derechos laborales de la encargada de la oficina de Correos de Monclova, a quien pretenden castigar ocho días sin goce de sueldo, pero se niegan a entregarle por escrito la disposición, y ordenaron desalojarla de su oficina.

Esto fue denunciado por la propia afectada, Jani Trinidad Ramírez Martínez, jefa de la Oficina A de Correos en Monclova, quien explicó que luego de una serie de robos a las instalaciones de la dependencia, inició lo que ella considera acoso laboral a su persona.

Indicó que entre los trabajadores de la oficina local de Sepomex hicieron una cooperación y compraron una cámara de vigilancia que montaron en las instalaciones del inmueble y grabaron a una persona ajena que ingresó al edificio cuando estaba cerrado. La Policía Preventiva lo identificó y aunque fue detenido se le dejó en libertad porque no existía flagrancia pero fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República.

Pero los superiores continuaron presionando a Ramírez Martínez y ayer jueves le notificaron de forma verbal que estaba suspendida de su cargo por un término de ocho días y sin goce de sueldo. "Pedí que me dieran el oficio de notificación o algún documento que me ampare porque no estaría laborando esos ocho días pero no me lo quisieron dar", indicó la jefa de oficina.

Expuso que teme que le levanten un acta en su ausencia por abandono de trabajo y la despidan. La funcionaria tiene 34 años de antigüedad en el servicio postal mexicano.

Agregó que continúa presentándose a trabajar en el horario normal, pero llegó una orden para desalojarla de las instalaciones del Servicio Postal Mexicano de Monclova.

Jani Trinidad indicó que continuará presentándose al edificio de Correos aunque no se le permita entrar. Agregó que buscará asesoría legal para defender sus derechos laborales.