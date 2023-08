Derechohabientes de clínica 16 del IMSS en Torreón realizan bloqueo para denunciar supuesto 'coyotaje'

Derechohabientes del Hospital General de Zona (HGZ) No.16 de Torreón bloquearon un tramo del bulevar Revolución de Torreón, en sentido de poniente a oriente para denunciar supuesto “coyotaje”.

Señalaron que son “puras tranzas” pues hay falsos gestores para la realización de trámites como incapacidades o de pensiones de viudez y que además venden los lugares de la fila, mismos que van desde los 200 hasta los 500 pesos.

El horario de atención es de 8 de la mañana a 3 de la tarde y hay personas que llegan a formarse desde las 5 de la mañana; eran las 2:30 de la tarde de este jueves y seguían formados, bajo los intensos rayos del sol, motivo por el cual estalló la protesta.

Algunos eran de la tercera edad y se cubrían del sol con sombrillas, carpetas y bolsas. (Foto: FERNANDO COMPEÁN / EL SIGLO COAHUILA)

“Hay gente que no viene a que lo chequen, ni a realizar ningún trámite, vienen a vender lugares porque supuestamente traen una lista que va llegando pero no es parte del Seguro, por ese motivo, todo el día va entrando gente a la fila y resulta que es porque venden los lugares. ¿Por qué están vendiendo los lugares?, no hay un control, pues ¿qué está pasando?, esa gente está haciendo su minita”, dijo la señora Laura, una de las inconformes.

El enojo de las personas derechohabientes se acrecentó debido a que el termómetro alcanzó los 35 grados centígrados. Algunos eran de la tercera edad y se cubrían del sol con sombrillas, carpetas y bolsas.

La vialidad fue liberada antes de las 3 de la tarde. (Foto: FERNANDO COMPEÁN / EL SIGLO COAHUILA)

Personal del Seguro Social salió a brindarle atención a los quejosos y les comentaron que ellos no tienen el control “de la puerta para fuera” pero que darían la instrucción para que a partir de mañana se atienda con el debido orden a todas aquellas personas que requieren algún trámite del área de Prestaciones Económicas.

Finalmente, le pidieron a los manifestantes que elaboraran una lista de quienes no alcanzaron a realizar su trámite para que el día de mañana les den prioridad.

La vialidad fue liberada antes de las 3 de la tarde lo cual permitió la circulación a los vehículos particulares y al transporte público.