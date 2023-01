Depresión crece 42% de 2021 a 2022 en Coahuila

De 2021 a 2022 creció en Coahuila y Durango el número de personas diagnosticadas con depresión, un trastorno de salud mental que se caracteriza por una tristeza persistente y una falta de interés o placer en actividades que previamente eran gratificantes y placenteras.

Además, puede alterar el sueño y el apetito, y es frecuente que concurra con cansancio y falta de concentración. La depresión, puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es recurrente y de intensidad moderada a grave.

De acuerdo al Informe de Enfermedades Neurológicas y de Salud emitido por la Secretaría de Salud federal, Coahuila cerró el año pasado con 2 mil 872 casos nuevos de depresión, de los cuales mil 994 fueron detectados en mujeres y 878 en hombres.

Mientras que en 2021, el estado concluyó con mil 677 diagnósticos de depresión; mil 278 fueron de mujeres y 399 de hombres.

En el vecino estado de Durango, en 2022 se identificó a 3 mil 475 personas con depresión. Fueron 2 mil 646 personas del sexo femenino y 829 del sexo masculino. En 2021, la entidad cerró con 2 mil 743 nuevos casos de depresión, entre ellos, 2 mil 070 de mujeres y 673 de varones.

De enero al 31 de diciembre de 2022, en el país se diagnosticó a 131 mil 454 personas con depresión. Fueron 97 mil 309 mujeres y 34 mil 145 hombres. En 2021, la cifra fue de 104 mil 719 casos nuevos de depresión. 76 mil 924 se detectaron en mujeres y 27 mil 795 en hombres.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que las causas de la depresión incluyen complejas interacciones de factores sociales, psicológicos y biológicos. Diversas circunstancias de la vida, por ejemplo, adversidades en la infancia, una pérdida y el desempleo, contribuyen al desarrollo de la depresión y pueden propiciarla.

Entre los principales rasgos que caracterizan a la depresión destacan la tristeza permanente, pérdida de interés o placer en las actividades de la vida cotidiana, aislamiento, trastornos del sueño y del apetito, falta de concentración y sensación de cansancio. Sin embargo, es necesario la intervención médica especializada para un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado.

Se puede tratar con terapia de conversión, con medicación antidepresiva o con una combinación de ambos métodos.

El Día Mundial de la Lucha contra la Depresión se conmemora este viernes 13 de enero de 2023 y tiene como fin sensibilizar, orientar y prevenir a la población acerca de este padecimiento.

El año pasado, Fernando Sánchez Nájera, médico psiquiatra y coordinador de la Asociación de Psiquiatras de Coahuila, dependiente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, A.C., dijo que los problemas emocionales y mentales son más frecuentes en las mujeres. Aunque precisó que la población femenina es quien busca la atención médica con frecuencia, mientras que los varones son resistentes y negadores.

URGEN A INSTITUTO REGIONAL

Tras la pandemia por la COVID-19, en La Laguna se incrementó el número de suicidios, así como la ideación suicida, los trastornos por ansiedad, depresión, problemas de insomnio y trastornos de la conducta, entre otros. Por tal motivo, el médico psiquiatra también urgió a la creación de un Instituto Regional de Atención a la Salud Mental.

La intención es que se cuente con suficientes recursos humanos y materiales, así como con programas de prevención y promoción de la salud mental que ayuden a minimizar los factores de riesgo y que permitan consolidar los factores de protección y que aumentan la resiliencia.

"Lo hemos dicho desde hace años, si no hay salud mental, no hay salud en general y esto lo seguimos acotando. Desafortunadamente los servicios en salud mental continúan muy limitados, insuficientes y esto no contribuye a buenas medidas de prevención al suicidio.

Necesitamos un Instituto de la Salud Mental, sí tenemos, en Durango capital hay uno, en Saltillo (Coahuila) hay otro pero necesitamos uno de proyección regional, que esté todos los días de alguna manera generando información, educación para la salud mental, programas de psicoeducación y que se convierta en un centro de apoyo para que la persona, cuando tenga algún problema emocional, depresivo, ansioso, etcétera, sepa a dónde acudir, se requiere un centro disponible para toda la Zona Metro", explicó en septiembre de 2022.

Salud mental

Atención.

* La OMS define a la depresión como una enfermedad común pero grave que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida.

* Este padecimiento es causado por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos y se puede tratar con terapia de conversión, con medicación antidepresiva o con una combinación de ambos métodos.

* En La Laguna de Coahuila y Durango, se carece de infraestructura para tratar a pacientes con problemas de salud mental.