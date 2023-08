Denuncian supuesto 'coyotaje', derechohabientes de Clínica 16

Derechohabientes del Hospital General de Zona (HGZ) No.16 de Torreón, bloquearon ayer jueves un tramo del bulevar Revolución de Torreón, en sentido de poniente a oriente para denunciar supuesto "coyotaje". Señalaron que son "puras tranzas" pues hay falsos gestores para la realización de trámites como incapacidades o de pensiones de viudez y que además venden los lugares de la fila, mismos que van desde los 200 hasta los 500 pesos.

El horario de atención es de 8 de la mañana a 3 de la tarde y hay personas que llegan a formarse desde las 5 de la mañana; eran las 2:30 de la tarde de ayer jueves y seguían formados bajo los intensos rayos del sol, motivo por el cual estalló la protesta.

"Hay gente que no viene a que lo chequen, ni a realizar ningún trámite, vienen a vender lugares, porque supuestamente traen una lista que va llegando pero no es parte del Seguro, por ese motivo, todo el día va entrando gente a la fila y resulta que es porque venden los lugares. ¿Por qué están vendiendo los lugares?, no hay un control, pues ¿qué está pasando?, esa gente está haciendo su minita", dijo la señora Laura, una de las inconformes. El enojo de las personas derechohabientes se acrecentó debido a que el termómetro alcanzó los 35 grados centígrados. Algunos de ellos eran de la tercera edad y se cubrían del sol con sombrillas, carpetas y bolsas.

Personal del Seguro Social salió a brindarle atención a los quejosos y les comentaron que ellos no tienen el control "de la puerta para fuera" pero que darían la instrucción para que a partir de este viernes se atienda con el debido orden.

La vialidad fue liberada antes de las 3 de la tarde lo cual permitió la circulación a los vehículos particulares y al transporte público.

SIN INTERMEDIARIOS

Ayer por la tarde, la representación del IMSS en Coahuila, emitió su postura sobre el bloqueo. Se hizo del conocimiento de los derechohabientes que los trámites del Instituto son gratuitos y sin intermediarios.

Se dio la instrucción al personal de Atención y Orientación, de incrementar los recorridos en busca de solicitudes de apoyo para la realizaciones de trámites y para dar la orientación adecuada. De igual forma, se continuará con la dinámica de apertura e ingreso a la unidad médica sin restricción para derechohabientes y se tomarán medidas de información y orientación para dar fluidez a procesos en filas y salas de espera.

Además, se dará ingreso a las personas en el área de explanada que tiene una marquesina para la protección de los rayos del sol, y se dará prioridad a las gestiones de las personas pertenecientes a los grupos vulnerables.