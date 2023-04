Denuncian otra vez apagones constantes en San Pedro

Nuevamente se registraron apagones en el servicio de electricidad en varios puntos de San Pedro, lo que provocó cuantiosas pérdidas al sector comercial debido a que todas las actividades se paralizan.

Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) recordaron que dicha situación tenía meses de no presentarse, pues ante las constantes denuncias por las fallas que se registraban el año pasado, lograron que directivos regionales de Comisión Federal de Electricidad (CFE), acudieran al municipio para reunirse con ellos, en donde se lograron algunos acuerdos para la mejora en el municipio, pero afirmaron que las obras a las que se comprometieron no se concluyeron y otra vez se registran las fallas.

Mencionaron que los apagones se empezaron a registrar hace aproximadamente un mes y el mínimo de tiempo que permanecen sin el servicio es de cuatro o cinco horas, pero ha habido ocasiones que el suministro regresa hasta el día siguiente. La última ocasión en que se volvió a registrar fue el jueves, alrededor de las cuatro de la tarde.

Incluso dijeron que en alguna ocasión funcionarios municipales se comunicaron a CFE y fue como acudieron las cuadrillas de trabajadores para solucionar la falla, pues pese a los constantes reportes que hace la ciudadanía no les resuelven.

"Los apagones son constantes y le pega muchísimo al comercio porque se paraliza todo; no se pueden hacer los cobros, se interrumpen todos los servicios, porque sin luz no hay agua, internet, no hay bancos, no se puede trabajar en las empresas, en los hospitales, en ningún lado, nos genera pérdidas económicas grandísimas" dijo Óscar Milán, integrante de Canaco.

Reiteró que, por varios años han "batallado" con las constantes interrupciones en el suministro de la energía eléctrica y después de tanto presionar lograron que les hicieran caso, pero debido a que Arturo Romero, quien era la persona encargada de la agencia de San Pedro, fue removido, han acudido para entrevistarse con el nuevo titular y no han tenido respuesta, por lo que otra vez hacen el llamado a directivos a nivel regional para que atiendan la situación.

Por último, manifestó que les preocupa ya que apenas está empezando la temporada de calor y ya se tiene el problema y cuando las temperaturas aumenten drásticamente colapsará la red, con la gran demanda que se tendrá cuando las familias empiecen a utilizar los aparatos de aire.