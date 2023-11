Denuncian omisiones en caso Sugey Parra

A dos años de su desaparición en el puerto de Mazatlán, Sinaloa y un año de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitiera una ación urgente sobre el caso de Sugey Parra Hernández. Alma, su madre, denuncia omisiones por parte de las autoridades de Sinaloa y de Coahuila.

De acuerdo con la madre, la acción urgente admitida por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU se mantiene abierta porque no ha sido esclarecida su suerte y su paradero por parte del Estado Mexicano, incluso pide transmitir nuevas recomendaciones y un segundo informe.

"Desgraciadamente no se ha hecho absolutamente nada y se supone que la acción es eso, 'urgente', y pues un año que se mandó eso por la ONU pero no ha habido avance. No hay seguimiento, hace dos meses que fui a Sinaloa, me llevé unas pistas que habían visto a mi hija en Culiacán y a la fecha no se le da seguimiento en donde supuestamente la habían visto", denunció públicamente la madre de familia

Por parte de las autoridades del Estado de Durango nunca se tuvo apoyo, y de parte de Coahuila, "el licenciado (Fernando) Vela (ministerio público de Personas Desaparecidas) ya ni me recibe".

El temor de Alma Hernández, es que su hija sea víctima de otro delito.

"Quisiéramos señalar que nunca se ha presumido la posibilidad de que Sugey se encuentre ausente bajo su propia voluntad, sino que desde un principio de la búsqueda, es posible suponer el hecho de que se encuentra en una situación víctima de un delito. Por lo cual, alguna hipótesis en la que Sugey pueda comunicarse, se encuentra imposibilitada", Lucía Razo, miembro del Centro de Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, que ha brindado su apoyo a la familia.

Otra de las omisiones por parte de las autoridades de la Fiscalía del estado de Sinaloa, es la sábana de llamadas, la cual no se entregó y a dos años de esa solicitud, teme que no sea posible recuperarla.

De acuerdo con Hernández, sobre David Garay Quiñones, con quien viajó su hija al puerto de Mazatlán, no se ha tenido ninguna pista.

"Del joven de hecho no he tenido ninguna pista. La señora (mamá) no lo busca, se molesta si uno llega a mencionarlo, incluso una vez me denunció, no entiendo. Un tiempo lo estuvo buscando, y desde noviembre del 2021 lo dejó de buscar", comentó Alma.

