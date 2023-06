Denuncian apagones constantes

"De nada sirvieron las mesas de trabajo y los compromisos que en su momento se hicieron con los directivos de la CFE para mejorar el servicio, si siguen presentándose constantemente los apagones" cuestionó el representante de la Cámara Nacional de Comercio en el municipio de San Pedro, Abelardo Fernández Cavazos.

Manifestó que suman cinco días en los que nuevamente se han registrado las fallas en el suministro y tardan horas en restablecerse; en tanto que en los ejidos pasan días para resolver.

Las continúas fallas paralizan toda actividad, además de que se afecta el suministro de agua potable y por lo tanto, son dos servicios fundamentales los que se afectan, tomando en cuenta las altas temperaturas que en los últimos días se presentan en la región, ya que se superan los 40 grados centígrados.

"El descontento es generalizado, no hay personas que no se quejen de las constantes fallas, si no es por los grupos de WhatsApp, en las redes sociales y si no hay luz, pues tampoco hay agua y se cancela toda actividad, en el caso del comercio las pérdidas son millonarias porque no hay movimientos bancarios, no hay cajas registradoras, se echa a perder mercancía o se descomponen refrigeradores, cuartos fríos y los aparatos".

El entrevistado compartió que ayer martes no fue la excepción, pues el servicio falló alrededor de las dos de la tarde y eran pasadas las ocho de la noche y seguían sin resolver, debido a que las cuadrillas de trabajadores no se daban abasto porque el personal asignado al municipio es insuficiente.

"Y esa es otra cosa con la que tenemos que lidiar, que no hay personal suficiente y no hay vehículos y aquí igual se va la luz en el Centro, que en las colonias y ejidos y se supone que cuando vinieron los directivos para reunirse con nosotros después de que estuvimos a dale y dale, se comprometieron a asignar más personal y vehículos y que también se iban a hacer algunas mejoras en la infraestructura, pero vemos que de nada sirvieron" reprochó.