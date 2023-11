Denuncian agresiones y acoso en EPEA de UJED

Hace exactamente un mes, seis estudiantes de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías (EPEA) fueron denunciados ante la Dirección de la institución y ante la Fiscalía General del Estado por el delito de lesiones y acoso por parte de otro alumno, sin que se hayan tomado acciones por parte del plantel para garantizar su integridad.

Daniel Fernando relató para El Siglo que los hechos de lesiones ocurrieron el viernes 13 de octubre por la tarde, en las instalaciones de la EPEA, e involucran a estudiantes identificados como Lesliee, Iván, Marlene, Tamara, Fernanda Ximena y Andrés Manuel.

"Lesliee se me acercó y me acorraló en un pasillo para inculparme de unas piezas del taller que compartimos varios alumnos, diciendo que yo las había robado y que no le importaba si era yo o alguien más, que si se perdía una pieza otra vez me iba a 'madrear'", explicó el afectado.

Además de la amenaza, refirió recibir insultos y Daniel Fernando optó por alejarse de donde lo tenía acorralado alejándose. Pero la reacción de Lesliee fue voltear la versión y gritar en medio de la escuela que él la había insultado.

"Ella venía corriendo detrás de mí para pegarme. Cuando iba llegando a mi salón me volteó del hombro, me aventó mis cosas al suelo y empezó a golpearme; en un intento de que me dejara en paz le tomé las manos y le dije que ya me dejara, pero en eso su novio Iván corrió hacia mí y me dio puñetazos, me tenían en el suelo sin poder defenderme porque Iván me agarro de los brazos para que no pudiera defenderme, y todos comenzaron a golpearme a patadas y golpes", relató.

Daniel Fernando tiene 18 años de edad y sus agresores, a quienes denunció ante la Fiscalía según consta en la carpeta de investigación CDI/FGE/R1/DGO/14261/23, son alumnos de la EPEA de entre 22 y 27 años de edad.

"Yo cambié de salón por el acoso diario que recibía de ellos y que no me dejaban en paz nunca; me querían sacar de la Escuela. Cuando me cambio de grupo ellos inmediatamente empezaron a frecuentar más mi salón, para estar al tanto de lo que yo hacía", añadió.

Las agresiones verbales que se prolongaron por espacio de cinco meses llegaron a su cúspide el día de la golpiza en el salón de clases; minutos después, Daniel Fernando lo hizo del conocimiento de la Dirección de la EPEA, pero señaló que no se tomó ninguna medida cautelar al respecto. Por el contrario, los agresores mantienen el acoso en su contra.

Aunque percibe avances en la investigación por parte de la Fiscalía, exige la expulsión de sus agresores pues la Escuela no consideró ni siquiera su suspensión.