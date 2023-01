Denuncian agresión de policías a estudiante de secundaria en operativo mochila en Piedras Negras

Elementos de Seguridad Pública agredieron a un estudiante de la escuela secundaria Abel Herrera de la colonia San Joaquín, durante la tarde del martes al implementarse el operativo mochila; hechos que han sido corroborados por las propias autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila.

En un hecho sin precedentes en Piedras Negras, pues se trata de un adolescente que fue objeto de la agresión en el interior de la institución educativa, según fue denunciado públicamente por una madre de familia, a través de la estación de radio La Rancherita del Aire.

La mujer dio cuenta de que los hechos ocurrieron la tarde del martes 25 de enero del año en curso, cuando uno de los menores fue separado del resto de sus compañeros y llevado a otra aula que se encontraba sola, donde fue agredido por elementos de seguridad a puerta cerrada; refiriendo que participaron agentes de la Policía Civil Coahuila y del municipio de Piedras Negras.

Elda Lorena Estrada Villarreal, subdirectora de servicios educativos en la región norte de Coahuila de la Secretaría del Estado de Coahuila, confirmó lo anterior y refirió que se reunió con Guadalupe Esparza, director de la escuela secundaria Abel Herrera; y consideró un hecho muy lamentable por lo que contempla reunirse con las autoridades de seguridad y del municipio.

“Tengo la intención de tener algún acercamiento con la licenciada Michel de Seguridad Pública y con el licenciado Hermelo Castillón, para plantear cuáles son los motivos por el cual el elemento se portó de esa manera. Nosotros como sector educativo hemos abierto las puertas a la dependencia, porque es un auxilio para nosotros, es un apoyo para nosotros el que realicen la operación mochila”, indicó la funcionaria estatal.

Sin embargo, Estrada Villarreal recordó que una operación mochila no conlleva a una revisión corporal de un niño, pues hay que entender que son menores de edad, son jovencitos de 14 a 15 años; por lo que establece que no debió haber sido tratado de esa manera.

“Sí hay evidencias de que le estuvieron dando golpes en su cabeza, le estuvieron dando supuestamente correctivos, que esa fue la palabra que utilizó el elemento ante el director. El director asume desde ayer, la atención de esta situación que se presentó, habló con la madre de familia, habló con el menor, habló con los elementos de seguridad pública”, indicó Elda Lorena Estrada.

Derivado de los hechos ya mencionados, el director de la escuela secundaria Abel Herrera, ha tomado la decisión de que no se permitirá el acceso de los elementos de seguridad mientras no se llegue a un resultado favorable. La sub directora de servicios educativos refiere que el agente de seguridad señalado como el agresor, aseguró que no lo golpeó y solo habla de una corrección, aunque fue muy puntual en referir que los elementos no están allí para realizar corrección alguna.

La funcionaria del sector educativo confirmó que al menor lo sacaron del aula, se lo llevaron a otro espacio que está entre aulas, en un pasillo, donde le realizan una revisión corporal, lo abren de las piernas, le pegan en las piernas y en la cabeza; supuestamente para que diera alguna información sobre las drogas.

Hermelo Castillón Martínez, secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, dio a conocer que están trabajando para seguir investigando el tema, estableciendo que tuvieron conocimiento de los hechos a través de las redes sociales sobre la denuncia pública que se realizó y aseguró que en lo personal se avocó a sacar información de la policía municipal para conocer lo que sucedió.

“Tenemos prácticamente todo el año anterior, llevando a nuestra policía municipal a este tipo de operativos en las escuelas, ha sido muy bien admitido y nunca, en todo ese tiempo, habíamos tenido una incidencia de esta naturaleza; vamos a estar al pendiente de esta situación, el desenlace que tenga la investigación que estamos realizando”, manifestó el funcionario municipal.

Manifestó que esperarán a que concluya la investigación para tomar medidas al respecto, estableciendo que tuvo conocimiento que estuvo presente en los hechos una maestra del plantel en el momento en que tuvo contacto uno de los elementos con el menor, descartando que se trate de un agente de la policía municipal.

Aunque reconoció que es un elemento que participó en este operativo, estableciendo que ahora se realiza en forma conjunta con otras corporaciones de seguridad.