Denuncian acoso sexual en Lerdo

El subdirector de Tránsito Municipal de Lerdo, Eduardo Arguijo Estrada, fue señalado públicamente ayer en sesión de Cabildo, por acoso sexual y tocamientos contra dos agentes de Tránsito; una de ellas fue acompañada por su padre, quien lleva más de 10 años laborando también como Tránsito en la corporación. Hay denuncias formales contra el subdirector ante la Contraloría Municipal, ante el Centro de Justicia Para la Mujer y ante la Vicefiscalía del Estado.

El Siglo de Torreón tuvo acceso a testimonios de otras mujeres tránsitos que están en esta misma situación y que no han querido denunciar formalmente al subdirector por miedo a represalias, pero confirmaron la versión de las agentes contra el subdirector por acoso sexual

El problema fue abordado en la sesión de Cabildo, tanto por la regidora, Georgina Solorio, como por el alcalde, Homero Martínez Cabrera, con posturas encontradas sobre este asunto, pero al término de la sesión se presentaron las dos agentes acompañadas por el padre de una de ellas y otros familiares.

"Hace unos minutos recibí unas llamadas por parte de unas agentes de tránsito, Jessica Espinoza y Claudia Lizeth López, pues están inconformes con la actitud del subdirector de Tránsito, Eduardo Arguijo Estrada, quien el día de ayer fue llevado a la Vicefiscalía, de donde salió impune de su delito a pesar de existir folios de contraloría y denuncias en su contra. Hoy (ayer) ellas fueron dadas de baja. Lo único que piden es que sean escuchadas por usted, señor presidente", dijo la regidora Georgina Solorio ante el pleno del Cabildo, lo cual quedó asentado en actas.

En respuesta, el alcalde Homero Martínez Cabrera, admitió haber "metido la mano" para que el funcionario saliera en libertad, al no estar de acuerdo en la forma en que se llevó el proceso de la detención, la cual consideró arbitraria.

"Con todo respeto, yo ayer metí la mano. ¡Claro que la metí! porque como cualquier ciudadano, mientras haya una denuncia mientras haya un documento que emita el Ministerio Público, que haya una orden del juez por delante, en ese momento deben actuar. Yo no sé si haya un soborno por parte de las dos muchachas a las que usted se refiere. La verdad es que cuando se aprieta por parte de la Administración central y los intereses de los propios elementos de tránsito se ven afectados… Que le platiquen exactamente cuál es el problema de fondo", dijo el alcalde.

LO QUE DICEN LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS

"Eduardo Arguijo tomó represalias contra nosotros laboralmente. Ha habido tocamientos sexuales y conmigo insinuaciones, de hecho a mí me dijo que me iba a complacer en lo que yo quisiera, me habló de sexo oral y por eso pusimos la denuncia. Hemos querido hablar con el presidente y él está negado a recibirnos y se ve que no nos está apoyando al momento de corrernos a nosotros", dijo Jessica Espinoza Martínez, una de las presuntas víctimas, quien públicamente estuvo de acuerdo en dar a conocer su nombre, al igual que Claudia Lizeth López, la otra presunta víctima,

López dijo que su queja fue presentada desde septiembre del año pasado en la Contraloría Municipal, a cargo de José Alonzo Villalobos de la Cruz, pero no pasó nada mas.

"Mi queja está desde septiembre en la Contraloría y en Fiscalía desde el 7 de octubre del 2022, tengo pruebas, tengo testigos. Incluso el hermano del presidente mandó una evidencia por WhatsApp y les dijo que estuvieran atentos sobre mi caso, hubo tocamientos y también por acoso sexual", dijo Claudia.

Jessica mencionó que están inconformes porque fueron dadas de baja, dice, de forma injustificada.

"Estamos inconformes porque se nos está despidiendo, ¿qué no tenemos derecho de defendernos? El señor presidente tiene esposa y tiene hijos, ¿cómo es posible que esté atendiendo esto?", dijo la agente.

José de Jesús Espinoza Pantoja, quien trabajó durante 10 años como tránsito municipal en Lerdo y otros 10 años como tránsito en Gómez Palacio, dijo que el subdirector se jacta de decir que tiene el apoyo del presidente municipal y calificó a Arguijo como "un depredador sexual en potencia".

LO QUE DICE EL ALCALDE HOMERO MARTÍNEZ

"Hay un más de fondo. Apreté ahí algunas medidas administrativas porque traíamos muchas quejas de que había sobornos en la calle, de que los tránsitos, algunos elementos, pedían sobre todo en los operativos antialcohol y demostrado con 4 o 5 quejas que llegaron a la propia Contraloría, se actuó en consecuencia. Se movió a un comandante y a otro se dio de baja. Obviamente están obedeciendo órdenes de esas gentes", dijo el alcalde.

El presidente calificó como lamentable que el subdirector haya sido detenido en un principio sin un proceso adecuado y dijo que esa queja la presentaría directamente con la fiscal del estado.

"Es un hecho lamentable que sin una orden judicial, de repente venga una camioneta de la Fiscalía porque tienes una denuncia, ¿cuándo han visto ustedes tanta eficiencia de por medio? Entonces lamentable y desde aquí un llamado a Sonia Yadira de la Garza para que actúe y meta en cintura, porque esas situaciones no deben de pasar, a ver, yo no estoy diciendo que el elemento… Pues que se haga la investigación correspondiente, pero como debe ser el procedimiento", dijo el presidente.

El alcalde confirmó haber pedido que las agentes fueran separadas del cargo. "En esa parte, yo pedí en ese inter que se separen del cargo y se procede en consecuencia".

Ante el pleno del Cabildo, el alcalde dijo que personalmente "atoró" a todos los elementos de tránsito del municipio de Lerdo porque tenía muchas quejas en contra de ellos y que no iba a permitir la corrupción. Dijo que dos muchachas (tránsitos) se prestaron a intereses de dos comandantes que traen señalados de manera específica.

LA CONTRADICCIÓN

No obstante, la causa de baja definitiva que recibieron por parte del Ayuntamiento las dos mujeres tránsitos que se quejaron contra el subdirector por acoso sexual, fue según el jefe del Departamento de Recursos Humanos, Ángel Mendoza Cebrián, es "por necesidades de la Dirección" y no por actos de corrupción, según consta en los documentos expedidos por este departamento. Los documentos con fecha del 4 de mayo del presente año.

Las dos tránsitos pudieron haber sido objeto de una suspensión mientras se realizaban las investigaciones. Caso contrario, el subdirector de Tránsito, con dos acusaciones formales en su contra, no ha sido suspendido al estar en medio de un proceso de investigación ni tampoco ha sido dado de baja. Actualmente se encuentra en libertad ya que no duró mucho tiempo detenido.