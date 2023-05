Denuncia fraude trabajador de la Salud

Un trabajador de la Secretaría de Salud de Coahuila presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable por supuesto fraude, abuso de confianza y probable uso indebido de las facultades.

Aziel Enrique Medina Moreira, labora como jefe del departamento de Ingeniería Biomédica desde noviembre de 2020 en el Hospital General de Torreón y desde entonces cobra su sueldo por cheque, dependiendo directamente de la Secretaría de Finanzas del estado.

Narró que el pasado lunes primero de mayo de 2023, mientras realizaba la Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), su contador encontró recibos de pago por conceptos de aguinaldo, prima vacacional y estímulo por antigüedad correspondientes al año 2021 así como del mes de julio y diciembre de 2022, por un monto aproximado de 115 mil 372.63 pesos, cantidad que asegura, nunca recibió.

Aziel, indicó que desde que ingresó a trabajar a la clínica, la única vez que le dieron aguinaldo fue en diciembre de 2022. Recibió 8 mil pesos y el pago se hizo en efectivo, nunca en cheque.

Mencionó que lo anterior le ha generado una deuda con el SAT de 10 mil 867 pesos "debido a que el cobro del aguinaldo eleva mucho la cantidad de mis ingresos anuales".

"Cabe resaltar, que una vez que reciba la cantidad de 115 mil 372.63 pesos mexicanos, realizaré el pago de la deuda adquirida por esta situación, ya que es un pago que por ley tengo que realizar y no me corresponde, ya que yo no realicé el cobro de esos cheques", escribió el biomédico en una queja de cobro de aguinaldo que presentó el pasado 8 de mayo de este año a la jefatura de Recursos Humanos del Hospital General, con el fin de que se hiciera llegar a Saltillo. En la queja, el trabajador les adjuntó los datos generales del comprobante fiscal de nómina y los recibos de pago.

NUNCA RECIBIÓ ESE DINERO

Por ejemplo, la primera fecha de pago, según los documentos del SAT fue el 8 de diciembre de 2021. Las percepciones por los conceptos de estímulo por antigüedad, aguinaldo gravable y prima vacacional gravable fueron de 47 mil 759.72 pesos y las deducciones fueron por el orden de los 11 mil 208.90 pesos. El importe neto fue de 36 mil 550.82 pesos. Este dinero nunca llegó a las manos de Aziel.

"Me di cuenta cuando presenté mi declaración anual, mi contador me comentó que mis ingresos estaban muy arriba, sacamos cuentas y dije 'no puede ser'. Le pedí que checara montos que estuvieran fuera de lo normal y pues detectamos esas irregularidades".

El trabajador dijo que el caso también lo expuso en la Jurisdicción Sanitaria No. 6 y que ahí le pidieron que esperara. "Me he dirigido con Juan Pérez (jefe jurisdiccional), me pidió que esperara para ver qué solución se podía dar. Este año me comentó que iban a ver si se podía apoyarme para pagar lo de los impuestos que me están saliendo", indicó.

Aziel Enrique llamó a las autoridades a resolver esta situación de una manera favorable. Quiere saber quién recibió esos cheques y si existe la posibilidad de que hayan falsificado su firma, pues considera que no es justo hacerse responsable de los impuestos de un dinero que nunca recibió.

"Cuando entré a trabajar al hospital estaba muy emocionado, estoy muy a gusto en la Secretaría pero pues estas situaciones sí dejan un mal sabor de boca", concluyó.