Demandan obreros de AHMSA a líder sindical

Trabajadores sindicalizados de la planta dos de Altos Hornos de México presentaron la mañana de este martes una nueva denuncia penal contra su secretario general local, Francisco Ríos Treviño por el delito de fraude.

Son más de 660 mil pesos los que AHMSA retuvo del talón semanal de pago de los trabajadores, que debió entregar a la tesorería de la sección 288 del sindicato Democrático.

Armando Rentería, miembro de la mesa de ayuda por defunción, señaló que quienes acudieron este día a formular querella contra su representante son organizadores de diferentes fondos de recursos económicos del departamento de Alto Horno, que el sindicato no les ha entregado.

Precisó que presentó la denuncia para evitar problemas con los obreros que realizaron las aportaciones, pues él como el resto de los integrantes de las mesas, aparecen como responsables.

"A nosotros no nos bajó la tesorería de la Seccion 288 el recurso, y nosotros para quitarnos problemas los demandamos a ellos", señaló.

Armando Rentería, miembro de la mesa de ayuda por defunción, señaló que quienes acudieron este día a formular querella contra su representante son organizadores de diferentes fondos. (Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)

“Si el sindicato no tiene el dinero porque la empresa no se los entregó, no sé porque no han demandado”. Afirmó que no hay documentos que indiquen que tiene AHMSA el dinero o que la sección les pidió por escrito que lo entregue la industria.

Son fondos como el de ayuda para Defunciones, caja de ahorro, rebaje especial para préstamos, de ayuda por incapacidad y para útiles escolares, todos exclusivamente del departamento de Alto Horno, explicó.

Indicó que hace alrededor de un año que no entrega la tesorería de la sección 288 esos recursos retenidos a los trabajadores.

"Son 195 los obreros del departamento", expuso.

De la caja de ahorro son alrededor de 500 mil pesos los que no les han entregado, de ayuda de defunción suman 80 mil, y rebaje especial la cantidad es de 150 mil, y 30 mil más de los de incapacidad.

Agregó que también están los recursos y corresponden a los grupos políticos, que les realizan rebajes por departamento y esos son montos variados y diferentes de los que no tiene datos.