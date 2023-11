Demandan a Mariah Carey por presunto plagio de su éxito navideño All I Want For Christmas Is You

Este noviembre marca el comienzo oficial de la temporada navideña para Mariah Carey. La icónica cantante pop, como es tradición, anuncia la llegada de las festividades con su inmortal tema "All I Want For Christmas Is You". Sin embargo, este año no solo vino con la alegría festiva, pues también trajo una desagradable sorpresa.

Resulta que la estrella enfrenta una demanda por presunto plagio de su éxito navideño, con una suma en disputa de 20 millones de dólares. Este no es la primera batalla legal entre Carey y el compositor y músico Andy Stone, quien es miembro del grupo Vince Vance & the Valiants.

Stone compareció ante un tribunal de California e inició el pleito que involucra tanto a Carey, como al coautor de la canción, Walter Afanasieff, y a la compañía Sony Music Entertainment.

El motivo de la nueva querella es la "infracción de los derechos de autor y el enriquecimiento injusto". El artista argumenta que los intérpretes copiaron un tema suyo titulado también "All I Want For Christmas Is You", que él compuso en 1989. La canción de Mariah fue lanzada cuatro años después.

En esta demanda, Troy Powers, quien colaboró con Stone en la composición, se suma como acusante. De acuerdo con fuentes internacionales, el demandante reconoce que, a pesar de las diferencias musicales entre ambas canciones, comparten el mismo título, y la famosa no obtuvo su permiso previo para hacerlo. Además, sostiene que ella está obteniendo "beneficios injustos" a expensas de su trabajo.

En su argumento, la voz de "You Know Just What I Need" también señala que la "estructura de composición" y ciertas "construcciones lingüísticas distintivas" son idénticas entre la canción de Carey y la suya. Aunque admite que no fue el inventor de la frase central que da título a la canción, reitera que no debería haberse utilizado sin su consentimiento.

La "BBC" reporta que existen 177 canciones registradas bajo el título "All I Want For Christmas Is You" en Estados Unidos, lo que indicaría que el nombre del éxito no es un tema ilegal.

En su demanda, Stone menciona que su canción recibió mucha atención en la radio durante la Navidad de 1993 y formó parte de la lista Billboard de las mejores canciones de country en 1994, el mismo año en que Carey lanzó su versión.

Por su parte, Carey ha compartido previamente que compuso la canción sin dificultad en un piano Casio barato. Tras su lanzamiento, se convirtió en un éxito mundial."All I Want for Christmas Is You", incluida en su álbum "Merry Christmas" alcanzó por primera vez el top 10 en diciembre de 2017 y repitió este logro en 2018, 2019, 2020 y 2021.

En términos de reproducciones, atrajo 41.4 millones y vendió 11,000 descargas en Estados Unidos durante la semana del 9 al 15 de diciembre de 2022, según "Luminate".

"Billboard" señala que Carey obtuvo aproximadamente 4,5 millones de dólares en 2021 y 1,66 millones en regalías de publicación, lo equivalente a casi 120 millones de pesos. Además, se estima que recibe alrededor de 3 millones de dólares al año.

"El País" detalla que durante cada época navideña, aumentan las búsquedas y visitas a la canción, y el logro ha sido tan significativo que en marzo de 2021, la celebridad intentó registrar el nombre "Queen Of Christmas" (Reina de la Navidad) para capitalizar aún más el fenómeno. No obstante, su solicitud fue rechazada en noviembre de 2022 por la Oficina de Marcas Registradas y Patentes de Estados Unidos.