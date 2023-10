Delgado descarta retraso para resolver queja de Ebrard

"No hay ningún obstáculo, no hay ningún retraso", aseguró el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, luego que la queja de Marcelo Ebrard contra el proceso interno fue admitida este fin de semana por la Comisión de Honestidad y Justicia.

Tras el 12 aniversario de Morena, Delgado explicó que ahora viene una etapa de audiencias para verificar las pruebas presentadas por Ebrard, y que el tiempo para su definición depende de cómo se desarrolle dicho proceso, pero que tiene tiempos establecidos en su reglamento.

"No hay ningún obstáculo, no hay ningún retraso, no es la única impugnación que hay (en el partido), la comisión debe atender de igual manera todas las que se presenten, tiene un reglamento y ha sido respetuosa y se está admitiendo dentro del plazo que tiene la comisión", dijo en entrevista con medios.

Destacó que no hay ninguna mala actitud ni mala voluntad, y al contrario que la comisión ha asumido con seriedad el asunto.

"Está revisando a conciencia a conciencia y minuciosamente cada uno de los argumentos y pruebas que se presentaron", detalló.

A pregunta expresa sobre si en octubre estaría resuelta la queja presentada por Marcelo Ebrard, Mario Delgado respondió: "La comisión (de Honestidad y Justicia) es autónoma y tiene sus tiempos".