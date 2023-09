Delegación Laguna II registra anomalías en resguardo de cuerpos

Debido a una serie de fallas que se mantienen en la Delegación Laguna II, que está a cargo de Rubén Villegas, un cuerpo no identificado (NN), fue olvidado en una funeraria de Parras de la Fuente por el Ministerio Público por varios días en ésta, casi al punto de descomponerse.

Fue ayer que se dio a conocer que la Funeraria, ubicada en la zona centro de la ciudad, pidió apoyo para que el cuerpo de una persona sin vida, fuera puesto a disposición del Ministerio Público y realizara el resguardo bajo los protocolos correspondientes.

De acuerdo a lo que trascendió, fue el pasado sábado dos de septiembre por la noche que la funeraria acudió junto con el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) para levantar un cuerpo de una persona sin vida, el cual fue localizado en el kilómetro 136-138 del ejido San Vicente.

No obstante, desde ese día hasta ayer, seis de septiembre, no ha sido identificado por los familiares, toda vez que no ha sido resguardado por la autoridad, incurriendo con ello en fallas en los protocolos en materia de desaparición.

FUNERARIA

Empleados de la funeraria manifestaron que debido a que no cuentan con cuarto de refrigeración, al día de ayer el cadáver ya empezaba a despedir olores fétidos por la descomposición.

Añadió que pese a que se comunicó con la delegación, ésta le pidió realizar un oficio, no obstante, no le especificaron más detalles, mientras tanto el cuerpo continúa en la funeraria.

Cabe destacar que las funerarias prestan un servicio a la FGE para poder hacer el procesamiento del cadáver.

No obstante, el tratamiento del cadáver debió darse de forma inmediata por parte de las autoridades de la delegación de la región Laguna II y trasladarse al Semefo de Torreón para practicar la necropsia y así establecer las causas de muerte.

De acuerdo a los protocolos, los cuerpos no identificados deben ser resguardados por la autoridad bajo refrigeración, esto con el objetivo de esperar que familiares los reclamen en un periodo de dos a tres meses.

De no ser reclamados, se envían a las fosas comunes y será después que se realice un cotejo de identificación para determinar si no corresponde a una persona con reporte de desaparición.