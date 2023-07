Ayer, se hizo pública un fragmento de charla entre Dele y Gary Neville, en la que Alli hizo una serie de confesiones fuertes sobre la complicada infancia que tuvo, las dificultades que enfrentó tras su regreso de Turquía y en general, sobre la importancia de atender la salud mental.

Dele Alli es un futbolista inglés que, desde hace una década, es profesional. Inició en el Milton Keynes Dones y actualmente tiene 27 años. Hace no mucho, cuando todavía estaba en la Premier League, tenía una presión enorme por ser catalogado como la próxima estrella de Inglaterra.

A él se le recuerda sobre todo con el Tottenham, equipo en el que estuvo de 2015 a 2022. Justamente en la etapa de Mourinho al mando de los londinenses, en una serie sobre el club estrenada por allá del 2020, se veía como “The Special One” señalaba los altibajos de Dele y le mostraba las diferencias entre un jugador top, que es consistente, y un jugador con un potencial, que vive de momentos. Finalizaba diciéndole que analizara si es por su estilo de vida e hiciera una reflexión propia para cambiarlo.

Desde su salida de los Spurs, el futbol en Alli pareciera que pasó a segundo término. Deambuló una campaña con el Everton y después con el Besiktas de Turquía. El diamante inglés había salido del radar, entre otras cosas, por lesiones. Sin embargo, lo que vivía detrás de cámaras era durísimo, y justo eso fue lo que compartió con Neville: abuso sexual a sus seis años, vicios, tráfico de drogas y traumas a una corta edad que le han marcado y hoy ha decidido pedir ayuda públicamente.

SEGUNDO TIEMPO

“Una mañana me levanté y tenía que ir a entrenar. Recuerdo que me miré al espejo y me pregunté si podía retirarme ya. Con 24 años. Haciendo lo que me gusta. Para mí fue desgarrador. Siempre he sido yo contra mí mismo en todo”, asegura y continúa: “Estaba atrapado en un mal ciclo y en cosas que me estaban haciendo daño”, agregó Dele. Este es un tema que sobre todo en el mundo futbolístico no se visibiliza. La salud mental ha cobrado facturas en este deporte, y aunque casos muy puntuales son de conocimiento público, lo cierto es que todavía está muy censurado, al igual que la homofobia. Sin ir más lejos, en la Premier League podemos ver cada que se inician campañas sociales, como la lucha contra el racismo o la inclusión a la comunidad LGBTQ+ aparecen mensajes de odio y de intolerancia. Y el hecho de que los propios protagonistas abran la conversación, es un camino importante para erradicarlos.

TIEMPO EXTRA

Pochettino fue, según Dele, su mejor entrenador. El técnico del Chelsea comentó que quiere llamarlo para ver cómo está y saber por lo que está pasando. Cree que aún es joven y quizás su mentalidad puede cambiar. Además, está seguro que Alli regresará.