Del fragor bélico al confort del hogar

¿Qué sabemos sobre los grandes conflictos bélicos? Su comprensión general está distorsionada por la poderosa influencia de Hollywood. Al mencionar la Segunda Guerra Mundial, es más probable que la memoria recurra a Rescatando al Soldado Ryan (1998), dirigida por Steven Spielberg, en lugar de acudir a un documental.

Estamos acostumbrados a hablar sobre las grandes guerras como algo lejano y a dar por hecho lo que hemos aprendido del cine de Hollywood, el cual hemos disfrutado desde la comodidad del hogar y que se presenta como lo más cercano a la realidad. En el mundo global y conectado de ahora, el confort y las distracciones son cada vez más accesibles; no hay cabida para pensar en cómo los conflictos armados del pasado forman parte de la cotidianidad presente.

En el año 2023, durante un típico domingo, aprovechamos el día de descanso para relajarnos y disfrutar del entretenimiento en línea. Accedemos a servicios de transmisión a través de un televisor conectado a internet, seleccionamos una película y recibimos comida a domicilio luego de que el teléfono móvil envíe automáticamete nuestra ubicación al repartidor. Aunque en ocasiones nos distraigamos y los alimentos se enfríen, el microondas permite calentarlos rápidamente y retomar la película, disponible a todas horas gracias al servicio de streaming. Resulta interesante que, en esta escena cotidiana, a menudo se pasan por alto los orígenes históricos de tres inventos fundamentales de uso diario: el Internet, el GPS y el microondas. Estos avances tecnológicos tienen sus raíces en tiempos de guerra.

En su artículo War and Technology (Guerra y tecnología), publicado el 27 de febrero de 2009 para el sitio web del Foreign Policy Research Institute, Alex Roland describe este fenómeno como “el lado oscuro de la innovación tecnológica”. Siguiendo las palabras de Melvin Kranzberg, cofundador de la Society for the History of Technology y editor fundador de la revista Technology and Culture, Roland ofrece una perspectiva pragmática sobre nuestra relación con los inventos que surgieron de los conflictos bélicos: “La tecnología, en esencia, es un proceso de manipulación del mundo material con fines humanos. Su naturaleza, ya sea positiva o negativa, depende no de la tecnología misma, sino de cómo los seres humanos elijan utilizarla”.

Resulta fascinante cómo la sociedad ha participado en la transformación de avances tecnológicos que podrían considerarse originalmente como “invenciones bélicas”, hasta llevarlos a un entorno doméstico completamente diferente. El objetivo es aprovechar al máximo su utilidad como bienes que contribuyan al progreso de la humanidad, lo cual los aleja de los conflictos armados que les dieron vida.

ARPANET germinó durante la Guerra Fría como un proyecto de investigación. Crédito: Ordenadores y portatiles

La cultura es un concepto complejo y fluido, pero sería ingenuo no reconocer que, cada vez más, el ADN de la sociedad está representado por el Internet, el GPS y el microondas.

RAÍCES EN ARPANET

ARPANET, el precursor de Internet tal como lo conocemos, germinó en el álgido escenario de la Guerra Fría, como un proyecto de investigación cuyos cimientos se establecieron en 1969. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos se propuso crear una red de comunicaciones resistente y descentralizada, capaz de soportar un eventual ataque nuclear. Así surgió la idea de interconectar computadoras para facilitar el flujo de información y fomentar la colaboración entre instituciones de investigación y desarrollo.

A medida que ARPANET evolucionaba, su alcance se expandía, entrelazando cada vez más instituciones académicas y universidades de renombre. Este incipiente entramado allanó el camino para la transformación del embrión de Internet y su posterior crecimiento exponencial. Fue en el año 1990 cuando ARPANET cedió su lugar a redes comerciales, marcando así el amanecer de la era digital global.

El impacto vertiginoso e indiscutible que el internet ha ejercido desde la década de los noventa resulta una temática digna de abordar en extenso. En pleno 2023, las conversaciones sobre la fatiga digital resultan omnipresentes. Los cibernautas se ven atrapados en la telaraña de las redes sociales, entablando innumerables interacciones virtuales a través de simples publicaciones y actualizaciones. Incluso en el ámbito laboral, ya sea en una oficina tradicional o en el teletrabajo, la dependencia del Wi-Fi para recibir información y ejecutar tareas en el teléfono se ha vuelto ineludible.

Aunque la red tuvo sus raíces en el contexto bélico de ARPANET, es verdaderamente asombroso cómo el mundo ha conferido a esta creación un sinfín de usos y una importancia tal que ya no se le concibe como un mero canal para la vida en línea, sino como una entidad que se funde intrínsecamente con la realidad cotidiana, transformándola de manera inusitada y agotadora. Desde la posibilidad de gestionar transacciones bancarias hasta el acceso a una riqueza inabarcable de información, el internet ha tomado cerca de tres décadas para ser plenamente reconocido y asimilado por la sociedad. Hemos llegado al punto en que podemos permitirnos olvidar su origen bélico, ya que actualmente estamos inundados de un infinito caudal de datos, disponibles para ser empleados en conversaciones triviales o en sofisticados debates durante cualquier reunión social.

La sociedad ha vuelto por completo al internet en algo mundano.

La tecnología GPS fue desarrollada para usarla en la guerra de Vietnam. Crédito: Unsplash/ Ravi Palwe

GEOLOCALIZACIÓN

En un revelador reportaje de CNN titulado Una breve historia del GPS, se presenta a Brad Parkinson como el visionario inventor de este sistema de posicionamiento global, quien lo describe como una herramienta omnipresente y precisa que permite conocer la ubicación y la hora en cualquier lugar del mundo.

El perfil de Parkinson adquiere una dimensión adicional cuando se menciona que fue un héroe de guerra estadounidense que voló misiones en Laos durante la guerra de Vietnam. En su entrevista, el ingeniero revela su comprensión del valor de la precisión en la entrega de armas, pero también menciona controvertidamente el uso humanitario de una bomba si se evita causar daño a lugares sagrados o civiles.

El reportaje profundiza en la complejidad de la innovación tecnológica y su conexión con los horrores de los conflictos armados. Aunque el GPS nació en el seno de la guerra de Vietnam, la humanidad ha sabido utilizarlo de formas alejadas de aquellos trágicos eventos.

¿TRINCHERA EN LA COCINA?

El microondas, un electrodoméstico omnipresente en las cocinas modernas, también tiene sus orígenes en tiempos bélicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, un ingeniero llamado Percy Spencer trabajaba para la empresa estadounidense Raytheon Corporation, especializada en la fabricación de equipos electrónicos y radares para uso militar.

Mientras Spencer investigaba el radar de microondas, hizo un descubrimiento sorprendente. Durante una prueba del magnetrón, una válvula de vacío utilizada en el radar, se percató de que un trozo de chocolate en su bolsillo se había derretido. Este singular incidente le llevó a tener la idea revolucionaria de utilizar las microondas generadas por el magnetrón para calentar alimentos de manera rápida y eficiente.

Este relato final sobre el descubrimiento científico del microondas brinda una conclusión agradable a la conversación sobre los inventos que surgieron en tiempos de guerra. Es un tema inherentemente sombrío, por lo que es comprensible que la mayoría de las personas no asocien el internet, el GPS y el microondas con sus orígenes bélicos. Estos inventos han experimentado una transformación completa en sus usos y encontrado un lugar en el confort del hogar, adaptándose a nuestras necesidades y brindándonos comodidades en el día a día.