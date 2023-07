Dejan en libertad a camillero acusado de muerte de niña en elevador

El Titular Interino de la Fiscalía General del Estado, Raciel López Salazar, declaró que en el caso del fallecimiento de una niña en el Hospital General de Zona No. 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Playa del Carmen, se llegará hasta las últimas consecuencias y se castigará a él o los responsables de este lamentable hecho ocurrido la noche del 10 de julio del año en curso.

En ese sentido, sostuvo que dentro del término constitucional se resolvió la situación jurídica de Víctor "F", camillero que trasladaba a la niña dentro del nosocomio, a quien se dejó en libertad por considerar que en los hechos que se investigan, hasta este momento no le resulta responsabilidad penal.

'También fui víctima'

En un video difundido en redes sociales se puede ver a Víctor "F" esposado a una cama del nosocomio con una bata de paciente, con suero en el brazo y rodeado de sus compañeros.

"A mi no me importa hoy aceptar una culpa que no es mía porque también fui víctima, también quedé encerrado y salí por un pinche agujero que estaba cabrón, todavía intenté rescatar a la bebé y lo intenté hacer porque al final de cuentas todos somos padres, o la mayoría, tiene la edad de mi hijo menor", dijo el camillero.

Amigo, ánimo, Víctor, estamos contigo", lo reconfortan sus compañeros con palabras de apoyo mientras lo abrazan.

"No se vale que sigan ensuciando mi nombre pero que el día de mañana caiga el responsable porque sabemos quienes omiten sus funciones", sentenció.

Además, Víctor aseguró que en varias ocasiones ha sido criticado por señalar fallas. "Yo no te agradó porque siempre te digo: yo no muevo paciente sino vas tú y tú conmigo' y ayer quedó demostrado porque si un enfermero hubiese llevado a esa niña sin mí, que lo han hecho, es cárcel por usurpación de funciones", explicó.