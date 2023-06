'Deja mucho que desear', la vez que Daniel Bisogno arremetió en contra de Laura G

A través de redes sociales, usuarios recordaron la entrevista de Daniel Bissogno arremetiendo en contra de Laura G, esto después de que conductora regiomontana fuera contratada por TV Azteca hace unos años.

Mediante la cuenta de Twitter @PosaTres, se recordó la entrevista que Daniel Bisogno tuvo con Mara Patricia Castañeda, en aquel entonces, el conductor habló sobre la contratación de Laura G, la cual sucedió en el año 2019, y no dudó en poner en duda las actitudes de la regiomontana para la conducción cuando esta recién había entrado al canal.

"Desde mi punto, ¿qué hace Laura G en Azteca? ¿Qué méritos tiene como conductora o como periodista Laura G? La verdad es que deja mucho que desear, muchísimo, es bastante mala", comentó el polémico conductor.

Tras esto, Daniel recordó la polémica con la que se había ido Laura G de Televisa, asegurando que "la gente no olvida y trae una historia que no a todo el mundo le gustó".

Al finalizar, el conductor no entendía la gran bienvenida que Tv Azteca le dio cuando Laura recién había llegado a la televisora.

"Traerla con bombo y platillo, te creo que traigas con bombo y platillo a alguien como Adal Ramones, que es un buen conductor, pero ¿Laura G? Pero bueno ya no quiero hablar de eso, no me vayan a suspender", mencionó en aquel entonces.

A pesar de que esta entrevista ya es antigua, usuarios no dudaron en decir que Daniel Bisogno "también dejaba que desear como conductor".