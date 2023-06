Definen ruta 'corcholatas' para 2024

El candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024 será anunciado el 06 de septiembre, informó el presidente del Consejo Nacional del partido guinda, Alfonso Durazo, tras una sesión extraordinaria en la que estuvieron presentes los aspirantes a candidato. Durazo indicó que los aspirantes deberán firmar una serie de compromisos a favor de la profundización del proyecto de cuarta transformación iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por unanimidad se firmó el acuerdo que leyó el presidente del Consejo Nacional en el que se estableció la ruta de Morena para la selección de quien contenderá a las elecciones presidenciales, que será a través de una encuesta. Entre los compromisos con los principios del partido que los aspirantes tendrán que refrendar "formalmente y por escrito", se encuentran "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, privilegiar a los sectores vulnerables de la población, (recordar que) el poder público es para servir no para servirse (...) y actuar siempre con el propósito superior de la regeneración de México", entre otros, leyó Durazo.

Al momento, los aspirantes de Morena son Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, mientras que por el PVEM está Manuel Velasco y por el PT, Gerardo Fernández Noroña.