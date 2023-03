Defienden en redes a regidora por acusación

Luego de que la asamblea organizadora de la marcha del 8 de Marzo en Torreón, denunciara públicamente la supuesta intervención de la sexta regidora Blanca Álvarez, el colectivo de familiares de las víctimas de feminicidio Madres Poderosas, lanzó un comunicado en sus redes negando tales señalamientos, al haber sido ellas quienes encabezaron el numeroso contingente que recorrió las calles del Centro de la ciudad el pasado miércoles.

"Escribo esto porque está pasando algo en redes que la verdad no nos gusta y es la acusación de varios colectivos hacia la regidora Blanca Álvarez, a la cual se le causa de quererse adjudicarse la organización de la marcha del 8M, lo cual no es verdad, ni tampoco que diera orden de salida de la marcha", fue lo que se publicó esta mañana en la red social de Facebook del grupo.

Elena de la Fuente, madre de Ceci Eguía de la Fuente, asesinada en octubre del 2014, e integrante del colectivo, pidió que sólo se diga la verdad.

"Nada más que se diga la verdad, no quiero contrapuntear, ni quitarles el mérito a las chicas que hicieron la marcha ni nada, pero nada más lo que es la verdad y punto. No vamos andar con que si ella se quiso adjudicar la marcha, que si hizo o no, no es pecado irnos a saludar, pienso yo, porque es una persona que es empática con nosotros y cuando está en sus manos el poder ayudarnos, siempre lo hace, y el que a ella la hayan visto con nosotros no tiene nada de malo. Como les digo a las chicas, ustedes tomaron fotos que subieron, agrándenlas y díganme, en cuál fotografía iba ella delante de la marcha con nosotras; en ninguna", compartió de la Fuente.

Fue precisamente la asociación de Víctimas de feminicidio y los menores, quienes encabezaron el numeroso contingente que marchó en el marco del Día Internacional de la Mujer en Torreón.

"Las chicas que dieron la salida a la marcha, eran las chicas que iban en la camioneta por orden de las muchachas que organizaron o por orden de ellas, pero si a nosotras nos dicen avancen, avanzamos porque nosotras no tuvimos nada que ver en la organización de la marcha, Las Madres Poderosas, nos invitaron, pero digo, no se vale hacer eso con alguien que la verdad, no hizo lo que se está diciendo en las redes

Yo hablo de lo que yo vi, de las agresiones, eso no lo vi", recalcó Elena de la Fuente.

Y es que en el comunicado de la asamblea, se acusó a la edil de haber puesto en marcha al contingente, sin tomar en cuenta ninguna de las estrategias, poniendo en riesgo a las participantes.

"Cuando yo llego a la marcha, saludé con la mano a Blanca, que estaba adelante con nuestro colectivo saludando y cuando nosotras le dijimos a las chicas que iban con el megáfono en la camioneta negra, adelante de nosotras, que ya estábamos listas, ellas empezaron a avanzar y nosotras las seguimos, para este tiempo Blanca ya se había ido a su lugar y si no creen, vean y agranden ustedes las fotos que ustedes subieron en sus colectivos o grupos", escribió en redes.

Y aclaró: "Tan tiene derecho de marchar porque es mujer, y porque todas las que se quieran sumar a la marcha pueden hacerlo. ¿Nomás porque soy funcionaria no puedo?, claro que sí, porque tienes una historia, tienes una vida, porque no eres una excepción en este mundo de lo que es el estereotipo de mujer, tenemos derecho y eso no nos lo puede quitar nadie.

Entonces, lo que quisiera es que se dijera la verdad. Nada más lo que es, pero porque todo en esta vida se regresa, ellas son jóvenes, ellas son chavas no por eso se justifica, pero nada más que hablar con la verdad", recalcó.